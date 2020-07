Kajaaniin norjalaisvahvistuksia

Kuva: Anu Leppänen

Kajaanissa varsavoittoista ryhmää treenaava Maarit Ollikainen on niittänyt mainetta tanskalaisen Ambrogion valmentajana. Nyt talliin tuli pari norjalaista.

Tulokkaista toinen on lämmin- ja toinen kylmäverinen.

Four on The Floor on 4-vuotias ruuna, joka on menestynyt synnyinmaassaan hyvin. 27 starttia ovat tuoneet kahdeksan voittoa ja liki 23 000 euron tienestit. Four on The Floorin ennätys kirjataan lukemin 13,3. Ruuna oli viime syksynä karsimassa Norjan Kriteriumiin, mutta jäi alkuerässään viidenneksi ja putosi finaalista.

”Four on The Floor vaikuttaa mielenkiintoiselta nuorelta ravurilta. Kauppaa hierottiin jonkin aikaa, ja nyt saatiin palaset kohdalleen. Ruuna oli ilmoitettu viivalle viime viikon perjantaiksi, mutta kun kaupat syntyivät torstaina, ruuna jäi kisasta pois”, valaisee Maarit Ollikainen.

Team Ollikaisen manageri Janne Lukkari kommentoi Four on The Floorin taustoja.

”Ruuna on ollut varsasta asti Frode Hamrella treenissä. Hevosen entinen omistaja on kovasti raveihin satsaava henkilö, joka tähtää kilpureillaan kriteriumeihin ja derbyihin. Four on The Floor ei vastannut hänen vaatimuksiaan, joten saatiin ostaa ruuna sopivasti. Hinta stemmasi, eikä eläinlääkäri löytänyt tarkastuksessa mitään moitteen sijaa. Ruunan ympärille kasataan kimppa.”

Kile Balder on 8-vuotias kylmäverinen. Oriin paras noteeraus on 25,9, ja 44 kilpailua ovat tuoneet kaksi voittoa sekä 12 muuta totosijaa. Kile Balderin voittosumma on lähes 18 000 euroa.

”Pidemmän aikaa on tuumittu, että olisi kiva kokeilla kylmäveristä. Sopiva sattui kohdalle, ja ori ostettiin naisporukalla. Kimpassa on puolet uusia ja puolet kokeneempia raviharrastajia”, Ollikainen kertoo.

Lukkari jatkaa:

”Kile Balder on komea musta ori. Ei mikään iso, mutta jalat yltävät maahan. Kile Balder on ollut amatöörivalmentajalla, joka on treenannut oria perinteisillä norjalaissysteemeillä eli ajanut nelipyöräkärryillä ja niin edelleen. Jännä nähdä, miten Kile Balder alkaa polkea meidän metodeilla.”

Molemmat hevoset löytyivät Team Ollikaisen luottomiehen Tapani Raunion kautta. Hevoset tulivat perjantaina päivällä Suomeen ja saapuvat illansuussa uuteen kotitalliinsa.

”Molemmat ovat täydessä starttikunnossa. Jos mitään mutkia ei tule, kumpikin nähtäneen heti elokuussa tositoimissa. Sarjojakin on jo katseltu”, paljastaa Lukkari.