Sambuca Knight on Ala-Rantalan uusi värväys

Antti Ala-Rantalalla on vauhti päällä. Oulusta maanantaina tuli kahdella hevosella kaksi tikkua, ja tallissakin on uutta melkein koko ajan. Uusin hankinta on Sambuca Knight, 11,5, Ruotsista.

Ville Toivonen

Antti Ala-Rantalan tallilla on tällä hetkellä "hyvä pöhinä".

Kyseisellä uudella hankinnalla kahdeksanvuotiaalla ruunalla Sambuca Knightillä on viittä vaille miljoona kruunua tilillään. Se on saapumassa torstaina uuteen kotiinsa. Ala-Rantalan vanhoista tähdistä Falcon Håleryd, 11,2 ja liki 300000 euroa, on siirtynyt eläkkeelle. Callaway Scoopin hankoside puolestaan reagoi, ja ruuna on jo vaihtanut omistajaa. Se parantelee "haavojaan" uuden omistajan hoivissa.

"Aina harmittaa, kun tulee vammoja, mutta niin urheilussa välillä käy", Ala-Rantala latelee.

"Onneksi tulee tuloksiakin. Sambuca Knight on ollut parhaimmillaan vauhdikas heppa, ja tein nopean ratkaisun sen ostossa. Niissä ostoissa on meillä omaa riskiäkin, mutta hyvin on tullut ihan uusia omistajia viime aikoina. Jotenkin on nyt hyvää porukkaa ja pöhinää meidän heppojen ympärillä. Elämyksiä toivotaan ja niitä saadaankin. Ihmiset ovat oikeanlaisella asenteella liikkeellä hevosenomistamisessa. Nyt on jo osia myyty Sambucastakin, vaikka hevonen on vasta saapumassa Jonny Länsimäen mukana Bodenin keskiviikon jälkeen Pohjanmaalle torstaina."

"Meidän myyntipuoli tuntuu toimivan. Vaimolleni Tiinalle kuuluu iso kiitos siitä. Hän tekee kovasti töitä hevosenomistajien suuntaan somessa ja muutenkin. Kyllä hän ehtii ja jaksaa oman osatohoitajatyönsä ohella! Sambuca Knightiä uitellaan ja koitetaan saada sille into päälle taas."

"Falcon Håleryd on niin hieno heppa, että kun sen ravi ei tule nyt kohdilleen, niin päätettiin, että se saa olla meillä eläkemiehenä. Callaway meni uuteen kotiin ihan hyvään paikkaan. Tänään on ihan kotipäivä, joka tulee tarpeeseen, on tässä saanut ajaa, ja yöunetkin ovat olleet lyhyitä. Mutta kyllä sitä jaksaa, kun välillä pärjätäänkin. Eikä kaikki viikot ole samanlaisia. Osuvat sarjat meidän hevosille tuntuvat tulevan vähän ryppäissä."

Ala-Rantalalla tulee kilpailureissuillaan reilussa viikossa nyt tuhansia ja taas tuhansia kilometrejä: Rovaniemi, Kokkola, Vieremä, Tampere, Tornio, Oulu ja Vermo mahtuvat melkein viikkoon. Härmästä lähdetään hanakasti raveihin.