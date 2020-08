12-vuotias poniohjastaja Ilona Rekilä on jo kokenut raviradoilla — ”Tärkeintä radalla on saada poni hyvin liikkeelle”

Ilona Rekilä on nuoresta iästään huolimatta kysytty poniohjastaja ja -montératsastaja. Hevosharrastus on periytynyt äidiltä tyttärelle.

Linda Lähdeniemi

Ilona Rekilä (oik.) on saanut raviperheestä vaikutteita omaan kiinnostuksen kohteeseensa ja harrastukseensa eli poniraveihin. Vasemmalla Ilonan äiti Riina Rekilä.

Pienen metsätien keskeltä aukeaa suuren suuri peltomaisema, joka on täynnä hevosaitauksia ja hevosia. Muutamassa aitauksessa on myös poneja, jotka nauttivat auringon lämmöstä elokuisena kesäpäivänä. Tallissa kulkee 12-vuotias Ilona Rekilä, joka on ollut päivän koulussa käyden ala-asteen viimeistä luokkaa. Heti koulusta päästyään hän on tullut tallille hoitamaan ponejaan.

”Pääosin, kun tulen koulusta niin illat menevät ponien kanssa”, sanoo Ilona, mutta samaan hengenvetoon kertoo nauttivansa ponien kanssa touhuamisesta.

Ilona Rekilä on ikäisekseen kokenut hevosten ja ponien käsittelijä. Hänen uransa ponien parissa onkin alkanut jo 2-vuotiaana.

”Olen ollut osa raviperhettä koko ikäni. Sain myös kaksivuotiaana ensimmäisen oman ponin, Liisan, joka matkasi kanssamme, kun muutimme Kanadasta Suomeen. Liisalla ei kuitenkaan enää ajeta kilpaa vaan hän on vain seuralaisena.”

Ilona ajoi poniravikortin olleessaan vasta yhdeksän. Vuoden 2018 alussa, ollessaan 10-vuotias, hän ajoi kuitenkin ensimmäistä kertaa radalla kilpaa. Ilonalla on kolme omaa ponia ja lisäksi yksi poni treenissä.

Ilona on ohjastanut yhteensä jo 140 ponilähtöä kolmen vuoden aikana, kun hän on saanut ponilähtöjä ohjastaa. Hän on voittanut lähdöistä 32 ja tällä hetkellä voittoprosentti on 23.

”Treenaan poneja ja käyn ajamassa niillä useamman kerran viikossa. Ponien treenaaminen on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkää ajamista.”

Sen lisäksi, että Ilona ajaa kärryillä poneilla kilpaa, on hän kaksinkertainen suomenmestari montéssa. Hän voitti kesäällä sekä A- että B-ponien montén. A-ponien montélähtö ratsastettiin kuninkuusraviviikonloppuna Seinäjoella. Ratsastaja on hyvin vaatimaton kesän kahdesta suomenmestaruudestaan.

”Sain vain älyttömän hyvät hevoset ja niillä oli mukava ratsastaa. Kiitos siitä, että pääsin ratsastamaan niin hyvillä hevosilla, kuuluu Eveliina Hietaselle ja Tuukka Varikselle.”

Ilona nostaa esille Hietasen myös henkilönä, jolta hän on oppinut paljon ponien käsittelystä ja ajamisesta.

”Olen saanut olla Eveliinalla paljon ajamassa poneilla ja hoitamassa niitä. Olen oppinut häneltä todella monenlaisia asioita.”

Lisäksi Ilona nostaa esille oman äidin esimerkin ja merkityksen hevos- ja poniurallaan. Ilonan äiti, Riina Rekilä, on eläinlääkäri ja ravivalmentaja.

”Äitikin on opettanut minulle paljon, mitä pitää tehdä ja miten. Lisäksi hän auttaa minua aina, kun apua tarvitsen.”

Ilonan mukaan kaikista tärkeintä ponien hoidossa on, että ponit pysyvät terveinä eikä niille tule mitään sairauksia. Lisäksi niiden kunnosta huolehtimisen Ilona nostaa erityisen tärkeäksi.

”Poneja pitää hoitaa hyvin ja liikuttaa niitä, jotta ne pysyvät varmasti terveinä.”

Nuoresta iästään huolimatta Ilona on kysytty poniohjastaja ja häntä on luonnehdittu käyttäytyvän kilparadoilla, kuin ammattilaisen.

”Tärkeintä kilparadalla on saada poni hyvin liikkeelle ja toimia sen kanssa siellä fiksusti. On erittäin tärkeää näyttää kaikille ihmisille, jotka ovat tulleet katsomaan kilpailuja, että siellä toimitaan asiallisesti ja käyttäydytään niin, että kunnioitetaan poneja”, nuori ohjastaja tuumaa.

Ilona Rekilä on nuoresta iästään huolimatta ohjastanut jo 140 ponilähtöä. Hän kertoo myös melkein kaikkien viikonloppujen menevän raveissa.