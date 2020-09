Kylliäiselle vahvistuksia: ”Molemmat ovat mukavia hevosia”

Jokimaalla treenaava Tommi Kylliäinen on saanut valmennukseensa kaksi uutta starttihevosta. Talliin on tullut myös varsapuolelle vahvistuksia.

Kuva: Ville Toivonen

Kohti tuhatta voittoa kipuavan Tommi Kylliäisen oranssit värit saattavat keikkua uusien tulokkaiden siivittäminä entistä useammin kärkikahinoissa.

Viisivuotias tanskalaismenijä Donato Hyrdehöj on muuttanut Juuso Holttiselta Tommi Kylliäisen valmennukseen. Neljävuotias Outlander on puolestaan siirtynyt Jukka-Pekka Hukkaselta Kylliäisen muonavahvuuteen.

12,8-aikainen ja yli 26 000 euroa ansainnut Donato Hyrdehöj on ravannut 36:sta startistaan kolme voittoa ja peräti kymmenen kakkosta.

Lahjakas Outlander on voittanut puolestaan 15:stä kisastaan neljä. Tuorein ykkönen tuli heinäkuun alussa koko matkan johdon jälkeen Vermosta nimenomaan Kylliäisen ohjastamana. Outlanderin voittosumma on liki 7 000 euroa.

”Molemmat ovat mukavia hevosia ja mulle entuudestaan tuttuja”, aloittaa Tommi Kylliäinen.

”Donato Hyrdehöj siirtyi meille Vermon-kisan jälkeen. Ruuna oli siinä vaisu, ja se sitten tähystettiin. Räkää löytyi, joten tahmeus menee sen piikkiin. Hevosta on liikuteltu hiljalleen, ja tähystetään se vielä uudelleen ennen kuin ilmoitetaan starttiin.”

Kylliäinen sanoo, että kyse on viime sijoituksiaan paljon paremmasta kilpurista.

”Ruuna on Juuson jäljiltä hyvässä kunnossa ja hienon näköinen. Se oli niihin mun ajamiin Suomen avauskisoihin oikein asiallinen.”

Outlander tuli Kylliäiselle tuoreimman starttinsa epäonnistumisen jälkeen.

”Jukka-Pekka soitti ja pyysi kokeilemaan. Sanoi, että hän ei keksi enää mitään ruunan kanssa. Potentiaalia ja kapasiteettia Outlanderilla on kovasti”, Kylliäinen näkee.

Mistä sitten on kiikastanut?

”En vielä oikein tiedä, ehkä siinä jotain henkimaailman juttujakin on. Kun ruunalla on joku vaikeaa, se on sitten tosi vaikeaa. Hyvinä päivinä tuntuu taas, ettei mikään ole vaikeaa. Jukka-Pekka sanoi, että tulkaa klinikan kautta starttiin. Ruuna katsottiinkin jo kerran läpi, mutta ei siinä mitään kummempaa ollut. Tutkitaan vielä tarkemmin, ja tullaan sitten viivalle. Ei tässä kuukausia ole tarkoitus hioa.”

Tallissa on myös uutta varsavoimaa.

”Nyt on tullut mukavasti uusia hevosia ja puolitoistavuotiaita varsoja. Niiden kanssa tehdään töitä ja pyritään parhaimpaamme.”