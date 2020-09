Snowdonin lopetus "kauhea paikka"

Anu Leppänen

Tältä näytti kesällä 2017: Snowdon kiri voimalla ykköseksi Vermossa Antti Teivaisen ohjastuksessa ja Maria Penttisen valmennuksessa.

Derbyyn mennessä silloinen ori - myöhemmin ruuna - Snowdon oli kilpaillut 17 kertaa, joista oli tullut kahdeksan voittoa. Varsinkin tuon kauden jälkeen vaivat ovat kuitenkin olleet liikaa vallalla, vaikka vielä kausi 2018 oli voitokas ruunalle. Tänään Snowdon jouduttiin lopettamaan ylitsepääsemättömän etupolvivaivan vuoksi.

"Kauhea paikka, kertakaikkiaan", Maria Penttinen, Snowdonin viimeisin, ja myös menestyksekkäimään vaiheen valmentaja, huokaa.

"Snowdon oli niin kyvykäs, niin hieno ja niin mukavakin hevonen, että ottaa tosi koville lähettää kaveri pois. Eläinlääkäri Olli Kauko suositteli tätä kuitenkin, kun ravi vain huononi, ja nivelissä oli paljon vikaa. Kaikkea kyllä takuulla yritettiin hoitaa ja tutkia. Vuosi 2020 on minulle muutenkin hevosten kanssa synkkä, kun toinenkin hyvä kaveri T.M. Chagall jouduttiin lopettamaan tammikuussa."

Snowdon aloitti uransa Marko Heikarilta. Nelivuotiskaudella se siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Penttisen talliin. Viime vuonna 2019 Tapio Mäki-Tulokas yritti saada ruunan vaivat kuriin, ja hetken aikaa näyttikin hyvältä. Loppuvuonna se palasi vielä kerran Penttiselle, mutta ongelmat eivät enää hellittäneet. Snowdonin omisti Snow Team Oy, jonka takaa löytyy pitkäaikainen hevosenomistaja Antero Lumivirta.

Millainen tilanne tallissa tämän jälkeen on?

"Teen tätä ihan amatööripohjalta, ja pieni lapsi perheessä rajoittaa juuri nyt käytössä olevaa aikaa. Stoneisle Querida on onneksi nyt aika hyvällä mallilla. Vähän lihava vielä, mutta kohta sillä pääsee taas kilvanajoon. Silläkin on vammahistoriaa, mutta nyt vaikuttaa lupaavalta. Sitten minulla on vuosikas ori Elvis Travian, jonka toin eilen laitumelta Queridan kaveriksi talliin. Sen kanssa aletaan nyt touhuta. Se Elvis on vähän kumma tarina. Ostin oriin näkemättä, mutta se on kuin kopio Snowdonista, vaikka suku on ihan eri. Väri, tähti ja kolme sukkaa ovat melkein identtiset Snowdoniin verrattuna ja näkee, että tästä tulee myös tosi komea hevonen. Hieman kummitusmaista."

Maria Penttinen Snowdonin palkintojen kanssa.