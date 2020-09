Matias Salolle Norjasta uusi vahvistus - kolme siirtymässä Haapakankaalle

Antti Savolainen

Matias Salolta lähti kolme valmennettavaa kohti Ruotsia, mutta iittiläisellä riittää tekemistä tälläkin viikolla. Edessä on mm. kolme Vermon reissua ja talliin on tullut Norjasta uutta kalustoakin.

Talli on Salolla edelleen täynnä ja kiirettä riittää. Vermossa kilpaillaan Salon tallista tällä viikolla kolmena päivänä. Norjasta tuli uutena tosiaan viisivuotias Love Youn poika Loveyou Hangover, jolla on kahdeksan voittoa ja neljätoista kaksarisijaa uran 21 startista sekä rahaa noin 25000 euroa.

"Juu, ostettiin nyt Norjasta ensimmäistä kertaa", Salo kertoo.

"Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta tämä ruuna, mutta saa itse näyttää sitten, mihin pystyy. Pienestä tallista tuli ja ihan hyviä esityksiä oli paljon, kun kelailin videoita. Lisäksi paikat täytettiin nyt parilla kesän laitumella viettäneellä hevosella."

Vermossa starttaa kolmena päivänä kuusi hevosta, kuuluvatko ne peleihin?

"Varsinkin keskiviikon hevoset kuuluvat. No Vice (lähtö 3) painoi liikaa ohjille 2620 metrille, mutta tässä lyhyellä sen pitäisi jaksaa. Heat Of Dynamite voi myös onnistua hyvinkin. Perjantain kolmikko Celebrity Lane, Rambo Rivner ja Farzad Boko (lähtö 2) on tasaväkinen ja juoksunkulku ratkaisee. Farzadilla on kroonisesti huono paikka, mutta onnistuneella reissulla kaikkikin voivat pärjätä. Lauantain Dartagnan Sisu (lauantai, T75-3) on vähän riskialttiilla paikalla. Pääseekö tuosta hyvin liikkeelle vai juuttuuko ulkoradoille? Ruuna on iskussa. Se on jäänyt kahdesti voimissan pussiin nyt, mutta juoksunkulussa vaaditaan kuitenkin tuuria, jos meinataan pärjätä. Vastustajatkin ovat kovia."

Lempääläisomistuksessa kilpailevat Tattoo Avenger, joka meni ennätyksekseen 13,2 Derbyn karsinnassa 2019 keskipitkällä matkalla, Bring Me Brodde 11,6 ja Fontaine Brodde 13,6ake ovat puolestaan siis lähteneet Salolta. Ruunakolmikko siirtyy Bergsåkerin valmentajan Mika Haapakankaan talliin.

"Mielenkiintoisia hevosia tänne koko kolmikko, jos saadaan ne menemään tasollaan", arvioi Haapakangas.

"Ne saapuvat tosin vasta viikonloppuna samalla kuljetuksella Finlandia-hevosten kanssa Ruotsin puolelle. Tähdätään niillä tilintekoon kenkäpakon aikaan. Tästä (Sundsvallista) on nätti mennä vaikka Solvallaan, reilu 350 kilometriä. Ensi viikolla on uutena tulossa myös Solar Wind. Se on lupaava andoverhallilainen kolmevuotias, joka meni jo keväällä täyden matkan 14,9. Ollaan laitettu kovasti tässä tallin paikkoja kuntoon, joten tekemistä riittää, kun on 27 valmennettavaakin."

Onko vihjeitä?

"Tämän viikon starttihevosista on paras sauma Armida F.B.:llä torstaina Dannerossa (lounasravit T4-3). Mr Golden Quick (T64-1) palaa myös perjantaina Bollnäsissä. Ruunan kavio on hoidettu kuntoon, eikä saa yllättyä, kun se kohta taas voittaa. En osaa sanoa, onko se jo nyt tässä, mutta ei se mahdotonta ole. Ensi lauantaille tähdätään Hagmyrenin 75-kierrokselle, missä BWT Devil on jännin starttaaja meiltä. Sillä tähdätään myös syntymämaahan ja Jokimaa Tekee Tähtiä -kisaan loppuvuonna."