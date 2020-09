Hulkkonen: "Next Directionin pitäisi olla samanlainen kuin Mikkelissä"

Finlandia-ajosta on perjantai-iltana tulossa herkullinen, jos merkit pitävät paikkansa. Ruotsin hirmutamma Double Exposure saa olla varuillaan, sillä Savon pikajuna Next Direction on taas vauhdissa.

Kova Savon joukkue: Annaleena Peippo, Timo Hulkkonen, Iikka Nurmonen ja Next Direction odottavat mielenkiinnolla perjantain Finlandia-ajoa.

Kun lähtöradat oli maanantaina arvottu, tuntui hetken aikaa hieman siltä, että peli on pelattu: kakkosradan saanut Hugo Åbergs Memorialin ykkönen Double Exposure vie voiton Ruotsiin. Mutta mitä enemmän tilannetta pohdiskelee, sitä makoisammalta Finlandia 2020 alkaa tuntua. Antti Teivainen ykkösradalta starttaavan Le Gros Billin rattailla ei ole tullut kuuluisaksi pakittelemisesta, ja ruuna on nopea. Next Direction puolestaan lähtee parhaimmillaan kuin tykin suusta, kuten Mikkelissä viimeksi 08,9-tuloksen tuoneessa SE-juoksussa nähtiin. Vaikuttaa siltä, että Vermossa on edessä totista kilvanajoa.

"Kyllä me ainakin ihan tosissamme tulemme kilpailemaan, ja varmasti alkuunkin ladataan", arvioi Next Directionin valmentaja Timo Hulkkonen.

"Tosihyvällä fiiliksellä Vermoon lähdemme. Uskomme, että hevonen ei ole huonompi kuin Mikkelissä. Kaikki on sujunut täysin suunnitelman mukaan koko ajan Mikkelistä eteenpäin. Varustuskin tulee olemaan täsmälleen sama kuin St Michelissäkin. En tiedä pystyykö Vermossa syyskelin sattuessa menemään ihan 08:aa, mutta kyllä Next Direction jonkinlaisessa valmiudessa taas on. Taktisen puolen saa kuski sitten päättää: annetaanko mennä koko ajan vaan reipasta vai otetaanko kiinni jossain välissä?"

Millainen suunnitelma on Finlandiasta eteenpäin?

"Suomen Mestaruus on vielä tähtäimessä, ja sitä ennen voisimme ajaa ehkä yhden valmistavan startin. Lappeenrannassa ainakin oli aika sopivalla etäisyydellä lähtö ruunalle. Siinä se kausi 2020 luultavasti on. Katsotaan niitä ulkomaisia kisoja mahdollisesti sitten ensi kaudella."

Mitä kuuluu Hulkkosen talliin muuten?

"Ei kovin suuria uutuuksia muillakaan hevosilla. Big Headache on terve ja yritämme saada sen syyskauden käyntiin vähän matalammalla profiililla Kuopiossa maanantaina. Sen jälkeen tähtäimessä on Kavioliigaa. Surprise Daisy, joka starttaa myös Kuopiossa, on ollut alku-urallaan vähän hermostunut. Koitetaan nyt samalla kuskilla, jonka kanssa homma on toiminut harjoitusraveissa hyvin (Sarianne Hynynen). Tammalla olisi kyllä vauhtia, jos se loksahtaa kohdalleen."

Finlandia-ajo ratkaistaan tänä vuonna perjantaina 4.9. Vermon 10. lähdössä (1. palkinto 75000 euroa, lähtöaika ohjelman mukaan kello 21.45).

Finlandia-ajo tulee antenniverkon Maaseudun Tulevaisuuden kanavapaikalta 26 kello 18 alkavassa lähetyksessä. Lauantain Suuri Suomalanen Derby näytetään samalla kanavalla lauantaina kello 14 alkaen.