Parvelan Retu teki Vieskerit

Terhi Piispa-Helisten

Tässä on hevonen isolla H:lla, tuntuu Hannu Torvinen näyttävän. Kotipaikka Orivesi tuntuu nyt olevan enne. Retu teki Vermossa mahdottomasta mahdollisen lähes ennennäkemättömällä tavalla ja kiri lopussa ohi karkumatkaa koittaneen Vilkkeen Velmun.

Jos hevonen, jolla on 23 voittoa peräkkäin, kirii ykköseksi, kuten Parvelan Retu Vermossa, se ei varsinaisesti yllätä ketään. Eikä Vieskerin viides perättäinen Elitkampen-voitto keroimella 1,1 yllättänyt sinänsä. Mutta kun hevonen laukkaa maililla lähtöön ja antaa noin 100 metriä tasoitusta muille, peli muuttuu. Parvelan Retu puolestaan lähti viisivuotiaana oriina 40 metriä Seinäjoen kuninkuuskilvassa kolmanneksi sijoittuneen Vixuksen, 7, edeltä 2120 metrillä. Kuitenkin toivottoman alun laukan jälkeen etumatka oli kääntynyt samansuuruiseksi takamatkaksi, ja voittoputken katkeaminen oli selviö.

Laukka vain jatkui ja jatkui hiljaa pomppien melkein paikallaan. Kun vihdoin Hannu Torvisen ohjastettava sai monot oikeaan järjestykseen, muut olivat jo kaukana. Meno oli kyllä heti ensi raviaskeleesta alkaen imevää, kuten on aiemminkin nähty.

"Parvelan Retu ei osaa oikein edes laukata", Petri Laine, superoriin omistaja-valmentaja päivitteli.

"Se tekee tuon joskus kotonakin, kun näkee jotain oikein hölmistyttävää, ja pomppii sitten ihan paikallaan hassusti. Ajattelin ja sanoinkin tuolla tallikurvissa, että nyt se tappio sitten tuli. Sen ei enää pitänyt olla mahdollista. Mutta tämä ori vain ei näköjään osaa hävitä, ei millään. Muistan tuon Vieskerin juoksun, ja sama tunne tuli minullekin. Olin paikalla Solvallassa, ja pelasin myös sitä minäkin aika isolla rahalla, kuten moni muukin suomalainen silloin."

Ensin Parvelan Retu imi Vixuksen kiinni ja odotteli sen perässä keskellä matkaa. Keulilla Teemu Okkolinin paalulta startannut Vilkkeen Velmu puolestaan pötki karkuun, minkä jaloistaan pääsi. Loppukaarteessa selvisi, ettei Vixus vetäisi Parvelan Retua enää voittotaistoon. Torvinen käänsi ulkoradoille, mutta loppusuorallakin näytti pitkään, ettei keulahevosta voi saada enää kiinni. Viimeisellä 100 metrillä Okkolinin hevonen kuitenkin ymmärrettävästi kangistui. Kun "Elmo" eli Parvelan Retu vain jatkoi - tässä kohtaa kuin juna kiskoillaan - se eteni vääjäämättömään 24. voittoonsa. Retun ura alkoi kolmossijalla kolmevuotiaana, mutta sen jälkeen ori ei ole kohdannut parempaansa. Tänään kävi selväksi, ettei tällä tasolla jatkaessaan välttämättä kohtaa sitä vanhempia huippuja vastaankaan.

"Mitä tässä sanoisi. Tällainen tavallinen amatööri ja tällainen hevonen. Tämä on takuulla hevosen hyvyyttä. Minä en edes osaisi keksiä mitään ihmeellistä valmennuksessa. Retu on kyllä tehnyt kaiken oikein ihan opetuksesta saakka. Sekin kertoo kuinka kokematon olen hevosmiehenä, että se oli vasta kolmas hevonen, jonka olen opettanut. Mutta sittenkin koko ajan on kyllä tuntunut, ihan siitä alusta asti, että tämä on vähän erikoisempi hevonen. Tuo hyppelyhän siinä välillä on, mutta muuten siinä ei oikeastaan ole edes heikkoa kohtaa. Sitä ei ole eläinlääkäritkään hoitaneet oikeastaan ollenkaan, se on ollut aina terve. Nyt ajetaan treeniä joka toinen päivä, ja kilpailukaudella ei tosiaankaan ole enempään tarvetta. Hiljakseen silloinkin eikä missään tapauksessa yli 10 kilometriä. Talvella sitten taas tehdään enemmän töitä, mutta ihan normaalisti sittenkin. Porin Satakunta Senior varmaan ajetaan prin viikon päästä, ja sitten kausi oli todennäköisesti siinä."

Parvelan Retu on tämän jälkeen varmasti suosituin suomenhevossiitosori ensi kaudella, kuinka siihen suhtaudutaan?

"Se onkin kysymys. Ehkä pitää yrittää järjestää siitostyö nyt kotitilalla. Itse astuttaminen ei tunnu oritta rasittavan, mutta kuljetukset oriasemalle käyvät työstä, se vähän hermoilee niitä. Nyt matkustaminen sujuu hyvin, kun mukana kaverina on poni. Mutta ensi kauden suunnitelmat ovat ihan alkutekijöissään, saa nähdä sitten."