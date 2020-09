Jättikimpan Mascate Match otti omansa Derbyssä - Korven videohaastattelu

Taivas aukesi vähän ennen h-hetkeä, tallikaveri kuumeni ja pakotti kiihdtyksen väliajaksi 08-keskipitkällä matkalla, tammat voittavat harvoin Derbyn ja loppukirissä tuli ankara haaste Always Readyltä. Kuitenkin, mikään ei voinut estää Raviliiga HIFK:n Mascate Matchin triumfia.

Terhi Piispa-Helisten

Kullanarvoinen juoksupää eli Mascate Match pitkine juoksijan korvineen. Taustalla juhlakansaa.

Kriteriumissa vuosi sitten kipeänä tappion kärsinyt supertamma oli muuten voittanut Pohjoismaissa ikäluokkansa tammojen monet suurkisat Ruotsissa ja Suomessa. Nyt se otti kruunun jo valmiksi mahtavalle uralleen: ylivoimaa Derbyn loppusuoralla.

Vermossa nähtiin monta upeaa esitystä sunnuntainakin: edellen Evartin dominanssia suomenhevosten Tähtisprintterissä ja taas Peanutsin hallintaa ikäluokkansa tammojen joukossa viisivuotiaiden Tammaderbyssä. Itse Suuressa Suomalaisessa Derbyssäkin nähtiin kovia esityksiä tammojen SE-tuloksen 13,4 2620 metrillä olosuhteista välittämättä ravanneen "Massin" taustallakin. Hannu Laakkosen Always Ready runttasi tiukan takasuoran haasteen suosikille ja tuli loppuun asti voimalla kakkoseksi. Laakkonen pyörittää pientä tallia Lahdessa, mutta oli kakkonen Derbyssä viime vuonnakin veljensä Mikko Laakkosen omistamalla hevosella Knows Best. Kari Rosimo ohjasti molemmat kakkoset. Derbyn kaikien aikojen menestyksekkäin valmentaja yhdessä Korven ja Timo Nurmoksen kanssa viidellä valmentajavoitolla, Markku Nieminen esitteli myös tänäkin vuonna kovan kandidaatin. Alkuun laukannut Sahara Peyote kiri mahtavasti vielä kolmanneksi. Toisalta viime vuoden Kriteriumin voittaja Raskolnikov Frido spurttasi Derby Consolationin, ison kisan lohdutuslähdön, ykköseksi.

Kuitenkin päälimmäiseksi jäi "Massin" upea voitto. Se oli suuri voitto Pekka Korvelle, 70, Suomen raviurheilun kultasormelle, 1000 osakkeen Ravliiga HIFK:lle ja syöpalasten vanhempien Sylva ry:lle. 50 prosenttia tamman tuotoista - siis voittosummasta, joka on tällä hetkellä yli 618000 euroa miinus toiminnasta aiheutuneet kulut, menee nimittäin Sylva ry:n tueksi. Derbyssä ykköspalkinto oli 150000. Mainittu hyväntekeväisyyskohde oli valikoitunut Raviliiga HIFK:n hevoselle sen omistajien valitsemana. Ennen kaikkea voitto oli suuri Suomen raviurheilulle. Mitä isompiin saavutuksiin Mascate Match yltää, sen suuremmaksi tamman merkitys lajille kasvaa.

Mascate Matchin saaga jatkunee Villinmiehen Tammakilvassa seuraavaksi lähiviikkoina. Kisassa joka tuntuisi näillä näytöillä olevan rangaistupotku huipputamman näyttöjen perusteella. Kuitenkin varsinainen iso kysymys on, mitä tapahtuu kauden päätteeksi? Raviliigahevoset huutokaupataan vuodenvaihteen jälkeen, ja voi kuvitella, että Mascate Matchin hintaan mahtuu nollia perään. Lähteekö tamma ulkomaille, kenties jo siitostammaksi Amerikkaan, kuten on huhuttu, vai jääkö se Korven valmennukseen tavoittelemaan uusia korkeuksia "aikuisena hevosena", se on mielenkiintoista nähdä.

Voiton arkkitehdit: hoitaja Hanna Rakkolainen, urheilija itse eli Mascate Match ja Pekka Korpi - kultasormi.