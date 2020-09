Ruotsin Derbyt Hail Maryn ja Diana Zetin hallintaa

Antti Savolainen

Robert Bergh voitti Ruotsin Derbyn neljännen kerran urallaan. Nyt voiton toi Hail Mary. Aiemmat voittajat ovat Tsar d'Inverne 2003, Hilda Zonett 2001 ja Remington Crown 1997.

Ruotsin kenties arvostetuin ravikilpailu, 4-vuotiaiden Derby, oli ennakkosuosikki Hail Maryn näytös. Robert Bergh joutui avaamaan valmennettavallaan peräti 07,7-kyytiä ja mukaan mahtui piikinvaihtokin, kun Wim Paal halusi Usain Töllillä johtavan selkään. Sen jälkeen Bergh sääteli vauhdin sopivaksi ja irrotti maalisuoralla näytösluontoisesti pienen hajuraon muihin.

Voittajan kilometriaika 2 640 metrin ryhmäajossa oli 12,8. Voittaja kuittasi peräti neljän miljoonan kruunun ykkösen, sillä omistajat ovat aikanaan jättäneet opetuslähtöpalkkion ottamatta, jolloin ikäluokkakisan ykkösen saa tuplana. Hail Maryn omistaa Stall Mary AB ja sen ovat kasvattaneet Jörgen Sjunnesson ja Holger Gustavsson. Voittajan isä on Googoo Gaagaa ja emä Dreams U.S., emänisä on Victory Dream.

"Olen valmentajana äärettömän ylpeä tämän lähdön voitosta. Hevosella on kaamea kapasiteetti", Bergh totesi ATG:n lähetyksessä.

Toiseksi ehti Don Fanucci Zet ja kolmanneksi Aetos Kronos.

Derbyn voi katsoa videolta ATG:n palvelusta tästä linkistä

Tammaderby juostiin 2 140 metrin ryhmäajona. Daniel Redénin valmennustalli nappasi siitä lähes täydellisen onnistumisen, sillä neljä hevosta toivat sijat 1,2,3 ja 5. Myös Derby-kakkonen Don Fanucci Zet on hänen tallistaan.

Diana Zet nappasi keulapaikan tallikaveriltaan Alaska Kronokselta puolen kierroksen kohdalla ja voittokakku oli jo taputeltu, vaikka loppumetreillä se olikin lässähtää. Örjan Kihlström kuskasi Diana Zetin ensimmäisenä maaliin, mutta ravi hajosi pahasti ja maalilaukka oli hyvin lähellä. Redén kertoi Travrondenin videohaastattelussa, että Diana Zet löi jalkoihinsa jonkinasteisen vekin.

Tamman omistaa Stall Zet ja sen on kasvattanut Brixton Medical AB, eli tamma on kaikin puolin kotituote. Isä on tallin vanha kilpahevonen Hard Livin, emä Marsia L.B ja emänisä Windsong's Legacy.

"Tammalla oli vaikeuksia ensimmäisessä ja viimeisessä kaarteessa. Maitohapoilla se ei ollut lopussakaan", Kihlström totesi lähetyksessä Diana Zetistä, joka tienasi kahden miljoonan kruunun ykkösen. Myös sen kohdalla oli valittu aikanaan jättää opetuslähtöpalkkio ottamatta ja valita mahdollisuus tuplapalkintoon.

Milady Gace oli johtavan rinnalta toinen ja Alaska Kronos seurasi kolmanneksi niukasti ennen Einari Vidgrén Oy:n Grande Diva Sisua. Redénin tallin menestyksen täydensi viidenneksi sijoittunut Award Kronos.

Tammaderbyn voi katsoa videolta ATG:n palvelusta tästä linkistä

Jutun otsikkoa muokattu kello 19.04.