Grönstrand ja Mäkinen ostivat menestyneen Norjan kylmäverisen

Terno Grönstrand on paitsi Salamakypärä, myös kova mies löytämään uusia hevosia. Uusin hankinta on Björkeviking, 24,3 ja 620166 kruunua.

Antti Savolainen

Kuvan Järvsöfaks on Ruotsissa toiseksi tunnetuin hevonen Peppi Pitkätossun Pikku-Ukon jälkeen. Jan-Olov Perssonin ori otti yhteispohjoismaisten Olympiaravien voiton Lahdessa keväällä 2006. Grönstrandin ja Mäkisen uusi hankinta on Järvsöfaksin pojanpoika.

Kahdeksanvuotiaan ori Björkevikingin (isä Järvsöfaksin poika Järvsöviking, joka voitti mm. Norjan Derbyn) Grönstrand, 23, osti yhdessä Santeri Mäkisen Petäjävedeltä kanssa. Mäkisellä, 25, on aiempia hevosia Antti Tupamäella, mm. Exmoor yhdessä vallmentajan kanssa sekä nelivuotiaana lähes virheettömästi aloittanut Sipras.

Kaksikko osti Björkevikingin norjalaiselta ravien mediapersoonalta ja tipsinikkari Even Elvenesiltä. Ori oli valmennuksessa Paw Mahonyllä Årjängissä Länsi-Ruotsissa lähellä Norjaa. Oriilla on 12 voittoa ja peräti 39 totosijaa 87 startistaan. Tuorein startti on neljän viikon takaa kotiradalta, missä se oli Nathalie Blomin ohjastamana kakkonen täydessä voltissa johtavan rinnalta ajalla 26,4.

Pääset Björkevikingin uran tietoihin tästä.

"Löysin tämän ihan vain netistä selaamalla", Terno Grönstrand kertoo.

"Nyt ollaan ajamassa kotiin oriin kanssa Turun satamasta, mistä kävin noutamassa hepan. Oiken nasakan oloinen oripoika näin ensi tuntumalla. Ainakin toistaiseksi olen tyytyväinen näkemääni, mutta ollaan tietysti aika alussa. Meille Kurikkaan tämä tulee, ja ihan kilpailukuntoinen tämän on sanottu olevan. Tarkoitus olisi alkaa ajaa kilpaa suhteellisen pian, mutta tutustutaan ensin hevoseen."