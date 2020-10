26-aikainen siniverinen suomenhevostamma Antti Ala-Rantalalle

Antti Ala-Rantalan tallissa tapahtuu taas. Vahvassa myötätuulessa purjehtivan valmennusyksikön uusin tulokas on Aiheen Juhannus.

Anu Leppänen

Nopean Aiheen Juhannuksen uran voitot ovat Veli Nurmisen käsialaa. Tässä tamma pitää haastajansa kurissa Kaustisella.

9-vuotias Aiheen Juhannus on kilpaillut uransa aikana 30 kertaa. Ykkösiä tamma on ravannut seitsemän kappaletta, ja muita totosija on lohjennut yhteensä kahdeksan. Ennätyksensä 26,7 Aiheen Juhannus noteerasi täydellä matkalla kesällä 2019.

”Tamma tuli taloon eilen iltapäivällä. Just ollaan lähdössä tutustumislenkille. Juoksijatammalta vaikuttaa, fiksu hevonen, ja jalat ovat hyvässä kunnossa. Kunnia edellisille valmentajille”, Antti Ala-Rantala kommentoi. Aiheen Juhannusta ovat aiemmin treenanneet Veli Nurminen ja Aimo Vuorisalo.

Avausstartti on jo mietittynä. Aiheen Juhannus nähtäneen tositoimissa Teivossa 13. lokakuuta, kun tarjolla on Ala-Rantalan mukaan sopiva 1600 metrin ryhmäajo.

Aiheen Juhannus on suvullisesti mielenkiintoinen. Tamma on Tuurinkoskien pitkän linjan jalostustyötä. Aiheen Juhannuksen sukupuusta löytyy kolmannen emän kohdalta Helge Tuurinkosken ravikuningatar Aiheen Ilo. Tamma kruunattiin Teivossa 1978.

”Aiheen Juhannuksen taustavoimiin kuuluva Simo Tuurinkoski käy ajelemassa tammaa täällä meillä. Hän hoitaa rauhallisemmat lenkit, mää ajan sitten vauhdikkaammat treenit. Yhteistyöllä mennään eteenpäin”, Ala-Rantala sanoo.

Ala-Rantalan tallissa on positiivinen ongelma, kun kaikki karsinapaikat ovat täynnä. Aiheen Juhannukselle järjestyi tilaa, kun nelivuotias Favorit Brodde siirtyi omistajanvaihdoksen myötä Minttu Mäkiselle.