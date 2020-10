Eero Laitisella juhlahetki Teivossa vaikka "omalla tuskin noustaan edes korotetuille"

Ville Toivonen

Kihisee ja Eero Laitinen muutama vuosi sitten. Molemmat ovat vahvasti esillä, kun suomenhevosten Kriteriumia 2020 ratkotaan lauantaina Teivossa.

Eeron Laitisen veljen Jaakon pojan Ilkan* omistama Kihisee, 21,8, nousi nuoruuden hienoilla esityksillään yhdeksi suosituista suomenhevossiitosoreista. Se sijoittui Sähkeen Säpinän voittamassa kriteriumfinaalissa 2014 kolmanneksi mm. ennen Vitteriä. Ori oli kovan ikäluokan suuria lahjakkuuksia alusta saakka: Kihisee voitti kuninkuusravien Pikkuprinssin ja oli päihittänyt kolmevuotiaana Junnustartti-finaalissa Säihkeen Säpinänkin. Lauantaina Teivossa kymmenvuotiaalla Kihiseellä on siis todellinen näytön paikka, vaikka se ei itse kilpailekaan. Millaisen jäljen neljä jälkeläistään jättävät Kriteriumiin?

"Se on loistava asia, että Kihisee sai heti ensimmäisessä ikäluokassaan täyden mahdollisuuden", Eero Laitinen tokaisee.

"Ajateltiinkin, että tulisipa mahdollisimman pian selväksi, onko ori periyttäjä vai ei, ja siihen saatiin totisesti sauma. Tammoja oli 75 ensimmäisellä kaudella 2015, ja varsoja tuli 54. Tammojen laatu oli niin huippua, että tuumasin, että jos ei näillä tule juoksijoita, niin sitten vika on oriissa. Kyllähän Kihiseessä on oikein paljon hyvää, ja uskottiinkin siihen. Se oli heti nuorena hyvä, aika hieno hevonen - sehän sai 2000-luvun korkeimmat pisteet kantakirjauksessakin - ja sillä on se paljon puhuttu AA-geeni, joten plussia löytyy."

"Ratsastettiin siinä markkinoinnissa vähän sen nuoruuden kovimmilla meriiteillä ja saatiinkin siis hyvä mahdollisuus. Terho Rautiaiselle kuuluu iso kiitos siitosuran sujuvuudesta. Me asumme täällä Kangasniemellä onnekkaasti alle 10 kilometrin päässä Terhosta, ja hänen oriasemallaan kaikki on sujunut. Siinä on täydestä sydämestään hevosihminen, jonka auttavaisuudella ei ole melkein mitään rajaa."

"Nuorella oriilla astuttaminen on meidän jalostusfilosofiaamme oikeastaan jo toisessa polvessa. Isäni Otto Laitinen jo sanoi, ettei vanhalla oriilla astuttaminen ole muuta kuin astuttamista - nuoren oriin käyttö on sitä jalostusta."

Eero Laitisella on tällä hetkellä viisi valmennettavaa.

"Viktorino tuskin yltää tuolta edes korotetuille rahoille. Toisaalta on helppo ajaa, ei tarvitse varmaankaan hirveästi miettiä taktisia kuvioita, eikä pääse häiritsemään kanssakilpailijoita. Ori ei ole niin hyvä, mitä se voisi olla. Keväällä oli jalassa ongelmaa, ja valmennus jäi huhti-kesäkuussa tosi puutteelliseksi. Siksi päästiin aloittamaan myöhään, ja siksi ori ei ole niin valmis, kuin se ehkä voisi olla."

"Kihiseen kanssa tuli hyviä astutusvuosia lisää, vaikka oli tarkoitus odottaa vähän tuloksia, eikä hiljaisempana vuonna mainostettu lainkaan. Toisaalta ori oli väsynyt kiireisimpänä astutusaikana, vaikka homma oli siis tosi sujuvaa Terho Rautiaisen kanssa. Itse kuitenkin mokattiin oriin uran jatko. Meillä oli ongelma talli-ilman kanssa, ja se meni jotenkin Kihiseen keuhkoihin. Olisi pitänyt tajuta investoida ongelman ratkaisuun aikaisemmin, mutta näin kävi. Nyt pari viime kautta, tämän ja viime vuoden, Kihisee on taas päässyt kilpailemaan sentään enemmän tasollaan - tänä vuonna tuli uusi ennätyskin 21,8."

"Satakunta-ajonsa voittanut Turelius on kapasiteetiltaan se ehkä kaikkein kovin, mutta ongelmia on ollut kovasti, ja nyt tuntuu valitettavasti, että on ihan seinä vastassa. Hevonen on nyt vain huonompi ja huonompi ilman ratkaisuja. Se syö miestä ihan mahdottomasti. On yritetty kyllä hoitaa monella tavalla."

Suomenhevosjalostus on siis Laitisen talossa perinteisesti mennyt kohinalla eteenpäin. Mihin asioihin Eero Laitinen siinä työssä kiinnittää huomionsa?

"No ei siinä nyt mitään ihmeitä ole. Suomenhevoskanta on pienempi ja tasalaatuisempi, kuin esimerkiksi lämminveristen kirjo ravureissa. Jotenkin sitä vain katsoo luonnetta ja liikkumista ihan ensiksi. Rakennekin on tärkeä, muttei yhtä tärkeä kuin hevosen kapasiteetti kuitenkaan. Toki huippuhevosen täytyisi olla kestävä rakenteeltaan, mutta jos ei ole ollenkaan huippuhevonen, ei rakenteella ole periyttämisen kannaltakaan niin suurta merkitystä. Uusista oreista jalostuksen kannalta Parvelan Retun merkitys korostuu juuri nyt. Se on kiistatta huippuyksilö ja saa nyt myös sen mukaisen mahdollisuuden näyttää, onko periyttämiskyky yhtä kova."

"Tottakai jännätään kovasti Kihiseen poikien puolesta Kriteriumissa. Kyllä ne ovat ne hienoimmat Kihiseen pojat siellä eturivissä. Huisi Hemmo sekä Sipisee ovat niin kovia ja hienojakin, että saa nähdä mitä tulee. Tuleeko suvun jatkoa sitäkin kautta?"

Eero Laitinen ohjastaa perheensä oriin Kihiseen poikaa Viktorinoa (numero 12) Teivon Suomenhevoskriteriumisssa (lähtö 8, starttaa ohjelman mukaan kello 16) lauantaina. Lähdössä on mukana peräti neljä Laitisen perheen siitosoriin Kihiseen jälkeläistä.

*Korjattu 2.10.2020 kello 13:25 Ilkka Laitisen isäksi Jaakko Laitinen, Mikkelin raviradan entinen johtaja, ei Eero Laitinen.