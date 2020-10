Kentuckyn huutokaupan avauspäivä: suomalaiset asiahinnoissa - trendi lievässä laskussa

Ville Toivonen

Riina Rekilä möi yhden Lexingtonin huutokaupan avauspäivän kiinnostavimmista varsoista 85000 dollarilla.

Korona jyllää ympäri maailmaa, mutta maailman merkittävimmän yksivuotiaiden kärryhevosvarsojen huutokaupan Lexington Selectedin avauspäivä ei vajonnut kovin syvään kuoppaan. Avauspäivä oli myös suomalaisittain kiinnostavin, sillä Riina Rekilä möi Suomessa kasvattamaansa Tetrick Wania FI -orivarsaa (i. Muscle Hill). Varsan veli Walner (Chapter Seven) on kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien ME-hevonen sekä yksi kuumimmista siitosoritulokkaista Pohjois-Amerikassa. Myyty orivarsa meni Kentuckyn Cane Run Farmille, joka tulosten mukaan toimi ostossa agenttina, 85000 dollarin hinnalla.

Huutokaupan kallein oli nimenomaan Walnerin ensimmäistä ikäluokkaa oleva tamma Kadena 725000 dolarilla. Sen huusi ruotsalainen vedonlyöntibisneksen miljonääri Anders Ström, tai tarkemmin hänen Courant Inc., joka omistaa tällä hetkellä paljon huippuhevosia. Merkittävintä suvussa oli ehkä kuitenkin emä Mission Brief (Muscle Hill), jota pidetään yhtenä kaikkien aikojen tammoista Pohjois-Amerikassa.

Toinen suomalainen myyjä avauspäivänä oli Kemppi Stablen Kimmo Kemppi, jonka yhdessä Steve Stewartin ja amissien Black Creek Farmin kanssa kasvattama ori Ulyses Kemp (Father Patrick) nousi 140000 taalaan. Varsa on tämän vuoden kaksivuotiaiden huippuihin kuuluvan Veneraten (Love You) veli. Venerate voitti viime juoksussaan Kanadassa Mohawk Millionin ensimmäisen vuosikerran eli puoli miljoonaa Amerikan dollaria. Ori on voittanut neljä seitsemästä startistaan, tienannut 683766 dollaria ja mennyt nopeimmillaan 09,5 eli mahtisukuisesta varsasta oli tässäkin kyse.

Ulyses Kempin huusi Nancy Takter, joka on menestyksekkäästi ottanut isänsä valmennusbisneksen jatkon haltuunsa. Isänsä Jimmy Takterhan on ennennäkemätön suurkilpailuhai USA:n kaviourilla, ja hänen valmentamansa hambletonianvoittaja Trixton on em. varsan ja Veneratenkin emän täysveli (Muscle Hill-Emilie Cas EL).

Hintataso putosi viime vuodesta, muttei romahtanut. Avauspäivän myytyjen 118 varsan keskihinta 2019 oli 154288 dollaria. Tänä vuonnakin myytiin 118 varsaa ensimmäisenä päivänä, ja keskihinnaksi tuli 129127. Pudotusta tuli päälle 16 prosenttia, mutta verrattuna esimerkiksi vuoteen 2018 ollaan kuitenkin plussalla. Tuolloin avauspäivän keskihinta oli 126471. Vuotta aiemmin se oli 114344.

