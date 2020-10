Tapio Suominen kimpassa Pettersson-Perklénille menneessä yksivuotiaassa

Anssi Suominen huusi toissaviikolla Ruotsin kriteriumhuutokaupasta 90000 kruunulla Brown Sugar -nimisen tammavarsan. Se on mennyt Nina Pettersson-Perklénille treeniin ja osakkaaksi on lähtenyt mm. ostajan veli.

Kari Salonen

Urheiluselostaja ja -toimittaja Tapio Suominen on ennenkin ollut mukana ravihevosten kimpoissa, ja on nyt osakkaana Ruotsin kriteriumhuutokaupasta ostetussa Brown Sugarissa.

Anssi Suominen huusi tammavarsan suvun perusteella. Valmentajaksi valikoitui Pettersson-Perklén toisaalta aktiivisen kimppatoiminnan, toisaalta Ruotsiin suuntautuvan aktiivisuuden perusteella.

"Se oli heräteostos", Suominen kertoo.

"Nopeasti saatiin kimppa kasaan. Brown Sugar (i. Love You) on kilpailuliisingissä, ja uran jälkeen se palaa minulle siitostammaksi. Jännä hetki oli, kun tamma eilen tuli Pettersson-Perklénille. Se on kuulemma oikeastikin hyvän näköinen. Kivaa, kun veljeni (Tapio Suominen) lähti taas mukaan ravuriin ja valmentajakin on porukassa mukana."

Tapio Suominen on yksi tunnetuimmista suomalaisista urheilutoimittajista. Hän on aiemminkin ollut hevoskimpoissa mukana. Menestyksekkäin Tapio Suomisen aikanaan osaomistama hevonen on tamma Geena Ale (Love You) 12,8 ja 44532 euroa. Toinen, missä hän oli mukana oli ruuna Patman (Sam Bourbon) 14,7 ja 12660 euroa.

Tästä pääset Brown Sugarin huutokauppasivulle ja sukutietoihinkin (klikkaa kohdasta dokument huutokauppaluettelon sivulle "katalogsida").