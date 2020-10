Ennätystamman ura ohi ja mammapäivät odottavat – kantavana Bold Eaglesta

Kuva: Anu Leppänen

Vesa Santasen Ratu Royale juhlittuna Derbyn Talvisuosikin voittajana vuonna 2017. EE-tamman uran starttimääräksi muodostui 31. Voittoja tuli seitsemän ja kakkosia neljä. Tili karttui yli 65 000 eurolla.

Vesa Santasen omistama ja valmentama Ratu Royale kohahdutti ravi-Eurooppaa toukokuun viimeisenä viikonloppuna 2016. Tamma tykitti Olli Koivusen ohjastamana kolmevuotistammaeliitissä mailin aikaan 11,0. Kyseessä oli silloinen Euroopan ennätys.

Sen jälkeen kilpaileminen on ollut katkonaista, mutta Ratu Royale on tehnyt pari näyttävää paluuta. 7-vuotiaan tuorein voitto on tämän vuoden tammikuulta ja viimeisin kisa helmikuulta. Nyt kilpaura on takana, sillä tamma on kantavana Bold Eaglestä.

”Joo, kyllä se varmaa on, ettei radoille enää palata. Nyt toivotaan vain huippuvarsoja”, Vesa Santanen valaisee.

Hän jatkaa, että Ratu Royalelle kuuluu hyvää.

”Tamma on pirteä, ja se pyöristyi mukavasti jo kesällä. Se oli täysin terve ennen siementämistä. Kun tamma todettiin kantavaksi, sen jälkeen ei ole ajettu metriäkään. Mitään riskejä ei oteta.”

Santanen kertoo, että alkuperäinen sulhasehdokas oli Googoo Gaagaa.

”Mä olin jo varannut ja maksanut oriin siemenet, mutta Royalella oli keväällä valekiima. Googoo Gaagaan jälkeläiset lähtivät menemään niin hyvin, että oriin kirja olikin äkkiä täynnä. Näin sitten Kallelan listoilla Bold Eaglen, ja vaihdoin siihen.”

Vaihdos ei ole kaduttanut Santasta.

”Nyt näyttää siltä, että valinta meni nappiin. Ruotsin Tammakriterium-voittaja Eagle Eye Sherry on Bold Eaglesta, ja sen emänisä on Credit Winner, niin kuin tulee Royalenkin varsalla olemaan. Myös Ruotsin Kriteriumin ykkönen Brambling ja kolmonen Henry Flyer Sisu ovat Bold Eaglestä. Ja niin on esimerkiksi Aetos Kronoskin.”

Santasen tallissa katsotaan luottavaisena tulevaisuuteen. Tämän syksyn Ypäjän huutokaupasta oli tuomisina Callela Kevin (isä: Ken Warkentin, emä: Kicks And Giggles).

”Hieno varsa, se on ollut ajossa nyt toista viikkoa. Luonne on kuin Ratu Royalella; kiltti mutta hiukan omapäinen. Kun hain varsan vasta kolmantena enkä ensimmäisenä tarhasta, se kiukustui, aivan kuten Royalekin tekee”, Santanen naurahtaa.