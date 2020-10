Kari Lähdekorven kolmen maan korkeajännitys

Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Kari Lähdekorven ja Arvo Ylitalon omistaman Sobel Conwayn seikkailu Ranskassa jatkuu perjantaina Feursissa. Ruunan avauskisa Jean-Michel Baziren treenistä toi kunniakkaan kakkossijan.

Kari Lähdekorven viikonvaihde saa perjantaina lentävän lähdön, kun hänen sekä Arvo Ylitalon omistama Sobel Conway kisaa toisen starttinsa Ranskassa.

Paikkana on sangen keskellä maata sijaitseva Feursin rata. Kyseessä on ravien viimeinen lähtö, ja startti tapahtuu kello 16.49. Matkana on peräti 3525 metriä, ja ykköspalkinto on 15 300 euroa.

”Matka kyllä mietityttää. Heillä on treenissään sprintteri, jolla ajetaan 3525 metriä. Täytyy vain luottaa siihen, että valmentaja tietää mitä tekee”, Lähdekorpi nauraa ja jatkaa:

”Baziren tallissa on tietenkin kilpailuttamisen suhteen ongelma, kun saman sarjan hevosia on niin paljon. Viestittelin reilu viikko sitten meidän Ranskan-kontaktin Mannisen Kirsin kanssa, ja hän sanoi, että sitten kun Talvimeeting alkaa lokakuun lopulla, lähtöjä on paremmin tarjolla.”

Lähdekorven mukaan vastus on Pariisin ulkopuolella kevyempi.

”Kyllä Sobelin pitäisi pystyä mukana roikkumaan. Eka startti Ranskassa oli ihan lupaava.”

Onko Ranskan raviurheilu tarjonnut omistajille mitään yllätyksiä?

”No ei ihmeempiä. Ensimmäiset laskut tulivat, ja varmuuden vuoksi täysimääräisinä sekä mulle että Arvolle. Mun laskut menee suoraan meidän Pekalle. Hän sanoi vaan, että onpa ruotoinen summa. Siinä kun oli mukana Baziren 30 prosentin provikka palkinnoista.”

Lauantaina Lähdekorven hevosista kisaa montén Ruotsin mestaruudessa Pastore Bob. Kyseessä on 7-vuotiaan ruunan uran ensimmäinen raviratsastuslähtö. Viimeistelyt eivät sujuneet nuottien mukaan.

”Linan (Lähdekorpi) mukaan hevonen heitti koko ajan peitsille, eikä ollut ollenkaan juonessa mukana. Johan (Untersteiner) sanoi, että ideoita asian korjaamiseksi on. Voihan se olla, että ruuna ryhdistäytyy startissa. Pastore on kärryilläkin hakenut peitsiä, vaikka ei olekaan koskaan sen puolelle mennyt.”

Lähdekorpi kertoo, että montéa ajetaan, kun Pastore Bobille ei ollut sopivia lähtöjä lähitulevaisuudessa tarjolla.

”Ruotsin kärrymestaruudessa juostava matka on 2640 metriä, mikä ei sovi tälle. Olisihan sitä tietenkin voinut ilmoittaa viikonlopun kaikki hevoset väärille matkoille.”

Pastore Bobia ohjastava Lina Lähdekorpi on Karin pojan Pekan vaimo.

”Lina kilpaili aiemmin enemmän, mutta tyttärensä Olivian syntymän myötä tahti on harventunut. Viime vuonna hän oli Johanin hevosella (Emmett Brown) tässä samassa lähdössä toinen.”

Suomen puolella Lähdekorven ja kumppanien ykkössarjan toivo on Turun Auran Ajossa lauantaina starttaava Cameron Evo. L. Fabritiuksen Memorialissa kisaa puolestaan Tito C.A., ja neljännessä Toto75-kohteessa Tinten. Sunnuntaina Lähdekorven hevosista on tositoimissa montén PM-titteliä tavoitteleva Trot Kronos.

”Mulla on vähän sellainen tunne, että Cameron Evon kuntohuippu on tältä kaudelta ohi. Toivottavasti olen väärässä. Huono keli olisi oriille iso miinus. Ensi viikon lauantain SM-lähtöön tähdätään vielä.”