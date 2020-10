Muscle Hillin poika Wood Lane Salon uusin vahvistus

Matias Salon hevoset ovat vauhdissa, ja uusia lupauksiakin on tulossa. Uusin värväys on nelivuotias Muscle Hillin poika Wood Lane Christoffer Eriksonilta.

Terhi Piispa-Helisten

Cokstilen rattailta tuttu Christoffer Eriksson (kuvassa Elitloppet-kakkosen omistajan väreissä) on Matias Salon uuden vahvistuksen Wood Lanen edellinen valmentaja.

Wood Lane meni toissastartissaan Charlottenlundissa ennätyksensä 13,9 täydellä matkalla ottaessaan uransa toisen voiton elokuun lopussa. Kolmevuotiskaudella tuli myös yksi tolppa ajalla 16,4 täydessä voltissa. Ruuna on ollut lahjakkuuden maineessa, mutta välillä on tullut laukkoja ja taukoakin. Kaikkiaan Wood Lane on juossut 15 starttia ja tienannut hieman alle 150000 kruunua.

Pääset tästä Wood Lanen uran starttitietoihin.

"Oikein mielenkiintoinen hevonen", Matias Salo makustelee.

"Tosin pitää tehdä tarkempi arvio, kun hevonen saapuu. Nyt järjestellään kyytiä, ja se lienee täällä joskus ensi viikolla. Mukaan tulee vanhoja hevosenomistajiani, ja tuntuu että tämänsukuista ei tarvitse paljoa mainostaa, sillä suurin osa osuuksista meni ennen kuin ehdin sanoa kovin paljoa."

Wood Lanen koko aiemman uran valmentaja on ollut Jägersron Christoffer Eriksson, joka on myös ollut ruunan toinen omistaja yhdessä mm. lauantaina Ruotsin mestaruudessa starttaavan Cyber Lanen omistajan, muutenkin kovasti satsaavan Lars Åbergin (Levaux AB) kanssa.