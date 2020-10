Amerikassa tapahtuu huutokaupassa ja ME-radalla suomalaisittain ja ruotsalaisittain - Ruotsista tuli Muscle Hillin tytär

Anu Leppänen

Susanne Juel Nielsen myymässä varsaansa Spotlight Vixiä Wenngarnin huutokaupassa 2017. Sweden International Yearling Sale on Wenngarnin tilalle tullut nettihuutokauppa - ainakin tänä vuonna.

Lexingtonin huippukovassa viisipäiväisessä varsahuutokaupassa oli myynnissä useita suomalaisten osaksi tai kokonaan kasvattamia varsoja. Osa meni oikein positiivisilla hinnoilla - mukaan mahtui pettymyksiäkin.

Lexingtonin The Red Milellä Åke Svanstedtin tallin ori Southwind Tyrion siirsi eilen puolestaan Esa Lahtisen kasvatin ori Walnerin (Chapter Seven) nimissä olleen kaksivuotiaiden oriiden ja ruunien ME:n historiaan. Svanstedtin itsensä ohjastama Southwind Tyrion (Muscle Hill) meni mailin kilometriajassa 09,1. Walnerin entinen ennätys oli 09,4. Ikäluokan kovanaama Venerate laukkasi johtavan rinnalta varttimaili ennen maalia. AMG Stable Oy:n osaomistama In Range (Bar Hopping) oli toinen ajalla 09,4. Tammojen puolella Mission Brief (Muscle Hill) on mennyt kovempaa, 08,7 kaksivuotiaana samassa paikassa.

Åbyn huutokaupasta varsapuolelta Åbyn oma valmentaja Mikko Aho huusi oriit Gasparito (i. Carat Williams) 200000 kruunulla (+alv.) ja Rowtanizerin (The Bank) 40000 kruunulla. Timo Nurmos puolestaan huusi 170000:lla Conway Hallin pojan Burn It Down Åsin. Finlandia-ajon voittajan Zarenne Fasin kanssa Suomessa ollut Petri Tarrimaa puolestaan huusi 30000:lla Know It All Vixin (Knows Nothing).

International Hacienda Oy eli Tapani Raunio puolestaan möi Åbyssä varsojaan. Tamma Violin Artist (S.J.'s Caviar) meni 40000 kruunulla ja ori Voodoo Artistin hän huusi 80000:lla sisään. Reijo Liljendahl puolestaan osti AMG Stable Oy:n kasvattaman otrixtonilaisen oriin Ringo Adoren 320000:lla.

Mixed-osuudessa Mika Vihelän Tuulilaukka Oy huusi Stall Zetiltä (kasvattaja ja omistaja) Muscle Hillin tyttären Miss U:n 150000 kruunulla. Tamma on kantavana Tammaderbyn voittajan Diana Zetin ja Derbyn kakkosen Don Fanucci Zetin pienestä ikäluokasta jättäneestä Hard Livinistä (S.J.'s Caviar), ja varsamaksu (19000 sek) kuuluu hintaan. Tuleva varsa on tamman ensimmäinen.

Åbyn kalleimmat ostokset olivat Face Time Bourbonin elinikäinen astutusoikeus, joka meni 1,8 miljoonalla Olof Brodinille ja Walnerin yksivuotias tytär Makeyoumissme Ås, jonka Stall Courantin Anders Ström huusi miljoonalla kruunulla. Ström huusi myös oman AM Bloodstockinsa kasvatin ori Jollywoodin (Bold Eagle), 1,6 miljoonalla, mutta kyseessä oli siis sisäänhuuto.

Tästä pääsee Åbyn huutokaupan tuloksiin ja hevosiin.

Lexingtonin avauspäivän, joka on perinteisesti kalleimpien varsojen päivä, suomalaisethan olivat ME-ori Walnerin veli Tetrick Wania FI (i. Muscle Hill, numero 12), 85000 dollaria ja Kimmo Kempin Kemppi Stablesin pääosakkaana kasvattama ori Ulyses Kemp (Father Patrick, 107), 140000 taalaa. Jälkimmäinen on kauden parhaisiin kaksivuotiaisiin kuuluvan em. Veneraten (Love You) veli.

Jatkossa myytiin Martti Ala-Seppälän yhdessä Steve Stewartin kanssa kasvattamat oriit Musclesson (Muscle Hill, 262) 50000 ja Quincy Market (EL Titan, 617) 20000 taallalla. Kemppi myi Stewartin kanssa ori Unbeatable Kempin (Walner, 245) 17000 ja tamma Unleashed Kempin (Wishing Stone, 819) 60000 dollarilla.

Kemppi oli lisäksi kolmessa varsassa kimpassa myymässä Suojalampi Stablen Antti Peltolan kanssa. Ori Unity In One (Cantab Hall, 577) tuotti 65000, ja tässä kimpassa oli vielä Ville Mikkolakin. Tamma Ultrasonic Kempin (What The Hill, 694) hinta oli 14000 ja ori Unbelieveble Kemp (Trixton, 712) 16000.

Harri Koskela taas oli myyjänä yhdessä mm. Stewartin kanssa tamma Rose Above Itissä (Cantab Hall, numero 232), joka meni 20000 dollarilla.

Pääset tästä Lexingtonin tuloslistalle.