Katso video: Very Kronos Ruotsin mestari uudella ME-ajalla 11,6 / 2640a

Antti Savolainen

Erik Adielsson voitti Ruotsin mestaruuden Very Kronoksella. Arkistokuva.

Erik Adielssonin ohjastama Very Kronos kesti hienosti ennakkosuosikin paineet Ruotsin mestaruudessa Åbyn radalla. Ori on ollut ikänsä erittäin lahjakkaan hevosen maineessa, mutta laukat ovat pilanneet siltä monta isoa lähtöä.

Lauantaina laukasta ei ollut tietoakaan, vaan Very Kronos juoksi johtopaikalta 2640 metrin ryhmäajon kilometriaikaan 1.11,6 sateen kastelemalla radalla. Tulos on uusi Ruotsin ennätys. Aika voi olla myös uusi maailmanennätys suhteellisen harvoin maailman avoimella tasolla kilpaillulla matkalla. Ruotsalaisen Travronden-julkaisun ylläpitämän tilaston mukaan tulos oli myös ME, mutta tilastointi on nykyisin hieman epävarmalla pohjalla. Travronden myös uutisoi tuloksen uutena ME:nä.

"Hevosessa on paljon luokkaa ja siitä on aina ollut isot odotukset. Ikä on tuonut sille kokemusta ja varmuutta. Se on varmistunut koko ajan ja tiuha starttailu viime aikoina on sopinut sille", valmentaja Svante Båth kertoi ATG:n haastattelussa 500 000 kruunun arvoisen voiton jälkeen.

Båth lähetti myös isot kiitokset hevosen omistavalle Kjell Johanssonille.

"Hevosen kanssa on saanut tehdä rauhassa töitä. Ilman pelkoa, että hevonen viedään muualle treeniin."

6-vuotias Very Kronos on voittanut urallaan 19 kertaa 37 yrityksellä. Voittosumma nousi Åbyn ykkösen jälkeen 2,6 miljoonaan kruunuun.

Toinen oli johtavan takaa Milliondollarrhyme ja kolmanneksi kiri Cyber Lane.

Kovavauhtisen lähdön näet täältä