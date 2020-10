Elina Laakkosen EL Ideal kakkonen 128. Kentucky Futurityssä

Ville Toivonen

Elina Laakkosen kasvattama ja omistama EL Ideal onnistui Kentucky Futurityssä.

Sunnuntaina myöhäisillassa Suomen aikaa 128. kertaa ajettu Kentucky Futurity, yksi kärryurheilun isoista klassikoista, oli etukäteen melkoinen Åke Svanstedt show, kun 12 mukaan valikoituneesta hevosesta peräti seitsemän tuli "vihreän miehen" tallista. Muut voimat astuivat kuitenkin The Red Milen pitkällä loppusuoralla esiin, toki Elina Laakkosen omistama ja kasvattama EL Ideal (Muscle Hill) tulee Svanstedtin valmennustallista. EL Ideal on Laakkosen siitosori EL Titanin täysveli.

Voitto meni norjalaisen Jörgen Jahre Jr:n ja kumppaneiden kasvattamalle ruuna Amigo Vololle (Father Patrick). Dexter Dunn ajoi Richard Nifty Normanin valmennettavalla tarkasti, ja Amigo spurttasi loppusuoraa selvästi parhaiten voittoajan 09,0 ja 222000 dollarin palkinnon sekä ikuisen kunnian arvoisesti. EL Ideal kiri edellisen vanavedessä kolmannesta sisältä Andy Millerin kannustamana kakkoseksi. Voittosumma nousi päälle 800000 taalan - tänä vuonna on nyt kertynyt reilut 300000. Ennätys on edelleen oriin kaksivuotiaana juoksema 09,9, koska vain voittoajat hyväksytään ennätyksiksi. Suosikit Back Of The Neck ja Ready For Moni, Ready Cashin poikia molemmat, olivat kumpikin laukkapäällä. Kaksikko oli ottanut Hambossa kakkosen ja kolmosen Ramona Hillin takana.

Triple Crownia ei tällä kertaa tavoiteltu, kun yksi osa, Yonkers Trot, meni kokonaan peruutukseen, kuten Yonkersin epävirallinen MM Yonkers Internationalikin. Hambon "poikien" edestä napannut Tony Alagnan valmentama tamma Ramona Hill (Muscle Hill) ei näin edes osallistunut sunnuntaina avoimeen Futurityyn, vaan tavoitteli vain Filly Futurityä oman sukupuolensa edustajia vastaan.

The Red Mile Lexingtonissa Kentuckyssä on Pohjois-Amerikan (ja maailman) toiseksi vanhin toimiva ravirata, joka on järjestänyt kärryurheilua vuodesta 1875. Vanhin ravirata on 1830-luvulla startannut Goshen New Yorkin osavaltiossa, mutta siellä ei enää järjestetä totoraveja. Red Mile on myös yksi maailman nopeimmista radoista - ellei nopein. Myöhäisestä vuodenajasta huolimatta Grand Circuit -viikola, joka päättyi sunnuntai-iltaan, tehdään yleensä maailmanennätyksiä. Niin kävi tänäkin vuonna, vaikka päätöspäivänä olosuhteet eivät olleet sateiden vuoksi nopeimmillaan, ja suurin enneätystykitys tehtiin edellisinä päivinä. Sunnuntaina lähtöjen taso on aina otollisimmillaan ennätystehtailuun, mutta olosuhteet tällä kerralla eivät aivan.

Ei ollut Ramona Hillin päivä Filly Futurityssäkään, kun se laukkasi puolimatkassa edetessään kohti kärkeä. Loppusuoralla nähtiin yllättäjien huima kiritaisto, josta uloimpaa tullut Love A Good Story (Chapter Seven) veti pisimmän korren ajalla 09,2. Hyvän päivätyön ohjastanut Andy Miller kannusti Julie Millerin valmentaman tamman 127500 dollarin arvoiseen triumfiin.

Yksi Futurity-päivän isoista jutuista oli tuoreen peitsareiden kolmevuotiaiden ME-hevosen Cattlewashin (06,6) ja peitsarimarkkinoita muuten tällä kaudella dominoineen Tall Dark Strangerin kohtaaminen. Jälkimmäinen Nancy Takterin suojatti jatkoi voittokulkuaan suvereenilla keulajuoksulla, joka päättyi tulokseen 06,7. Tattersallsin ykköspalkinto oli 119750 taalaa, ja Yannick Gingrasin ohjastaman oriin koronakauden 2020 ansiot lähentelevät jo 1,2 miljoonaa taalaa.

Voit katsoa Futurityn Red Milen Youtube-kanavalta sen jälkeen, kun pyhän lähdöt ilmestyvät sinne (linkki).

KOMMENTTI

Vuodesta 1893 ajettu Kentucky Futurity on muutoksen kourissa 2020, kuten koko maailma. Jollain lailla The Red Mile radan tunnelma on toki kuin paluu menneisyyteen - Futurityn ensimmäisen voittajan Oro Wilkesin aikakaudelle.

Maailma kuitenkin muuttuu. Hyvin usein Kentucky Futurity on ajettu kahtena hiittinä - joskus kolmenakin - kun kaksi ensimmäistä juoksua, karsinta ja finaali, ovat menneet eri hevosille, ja säännöt ovat vaatineet erotteluhiittiä. Viime vuosina kisa on ajettu lähinnä kahden hiitin kisana, ja välillä yhtenäkin, kun ilmoittautuneita ei ole ollut kahteen karsintaan. Viime vuodesta alkaen järjestäjät päätyivät ajamaan Futurityn yhtenä hiittinä: 12 eniten tienannutta hevosta saa paikan - oli hevosia useampaan erään tai ei.

Ja nyt se tarinan pihvi: syynä muutokseen ovat Kentuckyn aggressiivisiksi tiedetyt eläinaktivistit, joiden pelättiin ottavan kärryurheilun hampaisiinsa, jos hevosia "rääkättäisiin" monta kertaa päivässä. Tällä kaudella kaksi hevosta tuli karsittua Futurityn finaalista eli kahteen karsintaankin olisi ollut aineksia. Kisan ominaisluonne on muuttumassa - hyvään vai huonoon suuntaan? Mene ja tiedä.

Kommentin taustatieto on lainattu Sulkysportista Claes Freidenwallin kronikasta "Näin pilattiin Kentucky Futurity" (linkki).