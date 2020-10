Hippoksen Tala koronasuosituksista: "Nyt vaaditaan tallialueillakin erityistä ajattelevaisuutta ja vastuunkantoa"

Ville Toivonen

Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala on ravien tallialueiden valvova silmä. Hän toivoo äärimmäistä ajattelevaisuutta juuri nyt "jos haluamme varmistaa, että toiminta jatkuu".

Koronatilanne elää ja ohjeistukset vaihtelevat. Ne vaihtelevat alueellisesti ja eri tilanteissa sekä hieman päivästä toiseen. Millainen ohjeistus oikeastaan onkaan ravien tallialueella tällä hetkellä päällä? Ja eikö se, että joku toisi koronan ohjastajien pukuhuoneeseen olisi melko pelottava scenario koko lajin kannalta?

"No olisi, katastrofaalinen", myöntää tallialueiden lajin sisällä ylin viranomainen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Tala.

"Se juuri kuvastaa, millaista vastuullisuutta meiltä juuri nyt kaivataan. Tallialueilla on tällä hetkellä vahva maskisuositus sisätiloissa. Esimerkiksi näytteenotossa tai sisäänkirjoituksessa henkilökunnalla on erittäin vahva suositus maskin käytöstä. Asiakkaillekin sitä suositellaan, mutta siinä saa käyttää omaa harkintaa kuitenkin. Kaikessa muussakin suosittelisin miettimään kunkin yksilönä omia toimiaan tarkkaan. Se voi olla ratkaisevaa sen suhteen, saammeko järjestää raveja tänä syksynä jatkossakin tai ratkaisevaa jopa suuremmassa kuvassa, vuosiksi eteenpäin. Samalla tavalla, kuin pitää käsitellä eläimiä vastuullisesti, pitää toimia ihmisten keskuudessakin muut huomioonottaen."

Miten tätä vastuullisuutta voisi esimerkiksi toimittaja itse tai kuka tahansa toimija parantaa?

"Kannattaa miettiä, pitääkö sinne sisätiloihin mennä ollenkaan, vai voisiko hoitaa asiat ulkona. Kuskit voivat käydä pukuhuoneessa vaihtamassa ajoasun tai tehdä ehkä senkin jossain muualla. Sitä huonetta tuskin kannattaisi nyt käyttää minään taukotilana. Turvavälejä pitää tietysti yrittää noudattaa, eli kontaktia kannattaa nyt siellä välttää, missä se ei ole tarpeen. Me itse määrittelemme omalla toiminnallamme tulevaisuutemme tässäkin. Jos olen tulkinnut oikein saamaani tietoa, ennusteet tartuntaluvuista marraskuulle voivat näyttää aika lohduttomilta. Toisin sanoen juuri nyt meidän erityisen vastuullinen toiminta olisi nyt äärettömän tärkeää. On iso asia, että ihmiset saavat käydä töissä. Vähintään yhtä tärkeää on ottaa huomioon muut töissäkävijät sekä kaikki luojan luomat, eikä pitää kiinni vain omista oikeuksista."