Pertti Niveri lopetetusta Vieskerin Valosta: "Hyvä kaveri meni"

Uskollinen ja väsymätön ulkoratojen kiertäjä Vieskerin Valo on poissa. Yhtä uskollinen kumppani Pertti Niveri muistelee oritta lämmöllä.

Vieskerin Valon, 16, taival päättyi kolmisen viikkoa sitten. Ori meni ilmeisesti huonoon kuntoon kesäisen onnettomuuden seurauksena.

"Vieskerin Valo oli kotonaan Mikkelissä vuodenvaihteesta asti", Pertti Niveri kertoo.

"Sitä puri kesällä käärme. Ensin tuntui kai, että hommasta selvittiin lääkitsemällä ja kunto oli välillä ihan ok. Kuitenkin kunto alkoi nopeasti huonota uudestaan. Tulehdusarvot nousivat taivaisiin, ja Valo voi lopulta niin huonosti, ettei muuta järkevää vaihtoehtoa ollut. Siinä meni minullekin tosi hyvä kaveri. Se oli meillä tosiaan peräti 12 vuotta valmennuksessa, ja Perttusen Tapsa sanoikin, että se voi olla Suomen ennätys, mitä vieraan omistama ravihevonen on ollut jossain tallissa. Vieskerin Valon omistaja Janita Bollström onkin ollut tosi lojaali meille, ja yhteistyö jatkuu edelleen."

Vieskerin Valoon liittyy noilla "virkavuosilla" Pertti Niverille luonnolisesti monta muistoa.

"Porissa 2014 oli seppelekin aika lähellä. Meille käi vähän niin kuin Juha Miedolle, että hävittiin pikkuisen. Eroa oli toki lopulta 0,4 sekuntia kokonaisajassa, mutta vähän jäi sellainen tunne, että saatoimme menettää kirikierroksen alussa juuri tuon verran, kun Rikelme laukkasi vähän meitä häiriten. Marginaalit ovat pieniä. Vieskerin Valon maaginen SE keskipitkällä matkalla tasoitusajolla 22,7 samana vuonna Jokimaalla jäi myös vahvana mieleen. Koko kausi 2014 oli upea."

Löytyykö Niverin tallista uutta Vieskerin Valoa?

"No kyllähän se seppeleen hankkiminen meidänkin osalta taitaa jäädä seuraavaan elämään. Mutta on tallissa yksi tosi lupaava kaksivuotias suomenori. Tämä Valon Veijari on ilahduttavasti vielä Vieskerin Valosta ja emäpuolikin on aika hyvää sukua. Siinä on samaa väsymättömyyttä kuin isässään. Se liikkuu kuin sukkasillaan - tosi ilmavasti. Toki matka on pitkä, mutta jos en ihan erehdy, niin tämä on juoksija. Samalla tavalla virkkukin se on, kuin isänsä. Autoista se ei välitä, mutta jos tulee esimerkiksi pyöräilijä vastaan lenkillä, niin se on ihan kauheaa hänestä. Tekisi kuskillekin hyvää lenkkeillä vaikka hepan rinnalla vähän matkaa, mutta näiden hevosten kärryiltä ei kannata nousta. Jää muuten jalkamieheksi aika äkkiä. Olisihan se kiva fiilis, jos tällä Valon pojallakin matka vielä jatkuisi joutuisasti kilparadallakin. Hevosia on 15, jossa joukossa on pari tyttären ratsuakin, mutta tekemistä piisaa. Kahdelta mentiin nukkumaan, kun Vermosta päästiin ja kuudelta soi kello."