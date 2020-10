Joriinin, Provinssin, Hokmanin ja monen muun kovan suomenhevosen "tekijä" Kalle Korkiavuori on kuollut

Anu Leppänen

Kylmäveristen Pohjoismaiden mestari Joriini oli yksi Kalle Korkiavuoren kasvatustyön monista helmistä.

Keinosiementäjänä työuransa tehnyttä vuonna 1936 syntynyttä Kalle "Faari" Korkiavuorta, suurta suomenhevospersoonaa ja raviurheilijaa jäivät suremaan vaimo ja jälkipolvet. Joriini oli myös kasvattajansa omistama, ja monta kovaa suomenhevosten menestystarinaa Korkiavuori teki omin käsin myös valmennuksesta ja ohjastuksestakin alkaen.

Pohjanmaalla on siis muitakin Faareja kuin Markku Hietanen, tai ainakin oli. Hietanen olikin ylistarolaiselle Korkiavuorelle hyvin tuttu mies. Korkiavuoren perheen kovat suomenhevoset polveutuvat kaikki Aavetar-nimisestä vuonna 1960 syntyneestä tammasta, joka oli Kalle Korkiavuoren ensimmäinen hevonen. Samaa emälinjaa viidennessä polvessa on Pohjoismaiden mestari Joriinikin, Kalle Korkiavuoren kasvatti ja hevonen. Joriinilla juuri toisen Faarin, Hietasen, poika Hannu on ohjastanut ja valmentanut käytännöllisesti katsoen koko uran.

"Kalle sairasti pitkään Lewyn kappale -tautia", poikansa Mauri Korkiavuori kertoo.

"Se luokitellaan muistisairaudeksi, mutta muistuttaa ehkä Parkinsonin tautia enemmän. Kyllä Kalle muisti kaiken ihan loppuun asti, mutta voimat katosivat pikkuhiljaa. Hän nautti suuresti PM:n voitosta ja toisaalta säilytti velmun persoonallisuutensa loppuun asti. Siellä sairaalassa hän vielä tällä viikolla vitsaili hoitajille."

Joriini ilmeisesti oli se elämän hevonen Kallelle?

"Varmasti jollain tavalla, mutta ehkä vielä enemmän Provinssi (23,6 ja 22 voittoa 43 startista). Provinssi oli lahjakkuudessaan liki vertaansa vailla. Joriinin veli Jontikkakin olisi myös tosi iso kyky, jos sen saisi vielä raiteilleen. Aavetar oli jo kova ja sen poika Hokman varsinkin, ja siltä linjalta on polveutunut aika monta juoksijaa. Hokman oli niin eläväinen ori, että se oli 20-vuotias, kun näin sen ensimmäisen kerran kävelevän tallin käytävällä. Sitä aiemmin se vain tanssahteli tammoille koko matkan. Sitä sai taluttaa vain Kalle tai toinen Faari, Hietanen."

"Kerran Vermossa Anja Eerikäinen teki tarkastuksia hevoskuljetuksiin ja vähän moitiskeli meitä, kun osa hevosista oli vain kiinni seinässä ilman laitoja. Hokman kulki paksun verhon takana, ettei tule ongelmia, ja Eerikäinen oikein innostui ja vetäisi voimalla sen verhon välistä, että mitäs täältä sitten löytyy? Ori sai tammat kiikariinsa ja huusi niin että auto tärisi. Eerikäinen poistui aika nopeasti autosta ja huikkasi, että 'jatkakaa vaan'."

"Pohjoismaiden mestaruuden kaikki rekvisiitta on Hietasilla tallissa, kun sovittiin niin. Saavat ihmiset siellä käydä ihailemassa. Mutta hautajaisissa varmaan lyödään loimi pöytäliinaksi tai jotain. Se sopisi ainakin hyvin hevosmiehelle."