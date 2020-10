Antti Ojanperä osti menestyksekkään amerikkalaisoriin

Terhi Piispa-Helisten

Antti Ojanperän tutka pyörii myös rapakon takana. Pihtiputaalle muuttaa Kanadan Ontariossa valmentautunut menestyksekäs ori Simsalabim.

Antti Ojanperä osti Mitja Nummenmaan välityksellä eilisillan ongait.comin nettihuutokaupasta Kadabran 10,1-aikaisen 3-vuotiaan pojan Simsalabimin.

Oriin emä on yli 250 000 dollaria tienannut aikansa Hambletonian Oaks-kakkonen Resortful. Sukupuu vilisee muutenkin maineikkaita ravureita.

”Sain oriista vihjeen Mitjalta. Hän hoiti netin kautta tarjoamisen. Hinta pysyi budjettimme raameissa. Lopullinen kauppasumma oli 63 000 dollaria”, kertoo Antti Ojanperä.

Suvun ohella Ojanperän silmiin iskivät yli 115 000 dollaria tienanneen Simsalabimin otteet radoilla.

”Viimeinen neljännes on ollut oriin vahvin. Niillä amerikkalaishevosilla, joilla on alkuun ladattu aina täysillä, voi Pihtiputaan pojan olla vaikea pärjätä.”

Kanadan Ontariossa Rene Dionin treenissä vaikuttaneella Simsalabimillä ei ole käytetty Lasixia.

”Taustat on huolella selvitetty, eikä siellä ole mitään yllätyksiä tulossa.”

Simsalabim on kilpaillut urallaan 20 kertaa. Voittoja ori on ravannut neljä, kakkosia kaksi ja kolmosia kolme kappaletta. Oriin tuorein startti on 17. lokakuuta ravatusta Ontario Sire Stakesin Gold Super Finalista. Simsalabim oli 250 000 dollarin palkintopotin tarjonneessa suurkisassa Chris Christoforoun ohjastamana neljäs ja ansaitsi yli 15 000 taalaa.

”Tosi mielenkiintoinen hevonen, jonka ympärille kasataan kimppa. Me ei olla aiemmin hommattu suoraan Yhdysvalloista starttihevosia, varsoja kylläkin. Karanteenin vuoksi hevosen tulo Suomeen ottaa aikansa”, Ojanperä sanoo.