Jonna Irri lähtee hevosineen talveksi Ruotsiin - Mäki-Tulokas pysymässä Suomessa

Antti Savolainen

Pariskunnan Taneli Säde - Jonna Irri tie vie talveksi Ruotsiin. Keskellä poseeraa tallin ykköstykki Majestic Man, jolle ulkomaat ovat tulleet jo aiemmin tutuiksi. Viime talven "Taisto" vietti Irrin kanssa Ranskassa

Ammattivalmentajan uraansa aloittelevan Jonna Irrin treenaama Self Taught Beauty voitti keskiviikkona Vermossa Toto65-kohteensa keulasta. Tallin menestystä täydensi Arctic Dessert ottamalla omassa koitoksessaan kakkossijan.

Miika Lähdeniemen tekemässä voittajahaastattelussa Irri valaisi jo aiemmin illalla TotoTV:ssä paljastamiaan tulevan talven Ruotsin-suunnitelmiaan.

”Ruotsiin lähteminen on ollut mielessä, kun pari vuotta sitten oltiin siellä. Nyt tarjoutui mahdollisuus saada hyvä tallipaikka. Mulla on sellaisia hevosia tallissa, joilla vähän rutiinia ja rahaa, ja niillä voisi kerätä siellä hyvän tilin. Tällä hetkellä varmoja lähtijöitä on vajaa kymmenen. Toivottavasti saataisiin vielä joku vieraskin mukaan, tilaa on”, Irri kertoo.

Hän jatkaa, että asemapaikka löytyy suomalaisille tutusta Julmyran valmennuskeskuksesta. Ruotsissa on tarkoitus viipyä maaliskuuhun saakka.

Viime talven Jonna Irri vietti tallinsa lippulaivan Majestic Manin kanssa Ranskassa, Grosboin valmennuskeskuksessa.

Tapio Mäki-Tulokkaan talli kuuluu kotimaan suurimpiin. Myös hänen kohdallaan on liikkunut huhuja kilpayksikön perustamisesta talveksi Ruotsiin. Mäki-Tulokas kertoo Ravinetille, ettei asia ole tällä hetkellä ajankohtainen.

”Meidän hevosemme ovat menneet syystä ja toisesta alakanttiin, eikä suunnitelmia Ruotsiin lähtemiselle ole. Koetetaan saada hevoset kulkemaan täällä kotimaassa. Yksittäisiä kilpailureissuja saatetaan toki Ruotsiin tehdä, jos hevoset alkavat mennä paremmin”, Mäki-Tulokas kommentoi.

EDIT: Otsikkoa muokattu 8.53.