Seinäjoen suurkimpan varsa huutokaupataan joulukuussa

Roperton tyylinäyte varsavuosiltaan. Ohjaksia pitelee oriin valmentaja Tommi Ala-Nikkola.

800 osakkaan Talli Farmarista Kunkkareihin omistaman Ropertton huutokaupan päivämäärä on päätetty. Viisivuotias ori saa uuden omistajan Seinäjoen 4. joulukuuta ajettavien ravien päätteeksi. Oriin kaikille avoin huutokauppa pidetään Seinäjoen raviradan ravintola Troikassa.

Tommi Ala-Nikkolan treenissä vaikuttava Ropertto on päässyt urallaan kilpailemaan vain kolmesti, mutta lahjakkuus on käynyt ilmeiseksi. Ori on voittanut kerran ja ollut kerran toinen. Ennätyksensä 33,6ke Ropertto meni runsaan vuodentakaisessa voittojuoksussaan. Viimeisin startti on vuoden 2019 Satakunta-ajon karsinnasta, missä Ropertto hylättiin liioista laukoista.

Tällä kaudella Ropertto ei ole päässyt kilpailemaan, kun ori loukkasi keväällä takajalan nuljuluunsa, ja vamma vaati leikkaushoitoa. Oriille tehtiin tänään terveystarkastus huutokauppaa varten. Roperton Facebook-sivujen mukaan nuljuluun murtuma on parantunut hyvin.