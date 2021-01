Vermo avaa talven ihmemaan parkkipaikalleen

Riku Niittynen

Vermon Talven ihmemaa on muototumassa. Portit aukeavat helmikuun ensimmäinen päivä.

Korjattu 18.1.2021 klo 11:02: Alue on auki 14.3 asti.

Vermon pääkatsomon ohi ajaneet ovat saattaneet viime viikkoina ihmetellä, mitä suljetulla parkkialueella tapahtuu. Lumen pinta on noussut jopa muuta pääkaupunkiseutua enemmän, mikä ei ole tällä hetkellä vähän. Aluetta on lumetettu tykillä. Nyt saatiin vastaus: helmikuun ensimmäisenä aukeaa kuudeksi viikoksi talven ihmemaa.

Perkkaalle on nopeassa tahdissa noussut uusi kerrostaloalue aivan Vermon kylkeen, joten aivan lähituntumassakin asuu nyt jo kymmeniätuhansia ihmisiä monessa suunnassa ja paljon lapsiperheitä. Näitä asiakasryhmiä Vermo on nyt ilmeisesti lähentämässä omiin palveluihinsa.

Vermo Areenan toimitusjohtajan Heikki Häyhän mukaan hygieniaan ja turvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Alue on suuri (10000 neliömetriä) ja turvavälejä voidaan tosiaankin noudattaa ilman kontakteja. Isot WC-tilat sijaitsevat heti pääsisäänkäynnin luona rakennuksessa. Alue on auki aamusta iltaan, joten kävijämäärän uskotaan jakautuvan tasaisesti päivän ajalle, eikä ruuhkaantumista tapahtune. Tapahtuman viranomaisluvat ovat kunnossa.

