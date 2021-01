Norjalainen ikäluokkatamma Isabel B.R. jatkoi matkaansa Jonna Irrille

Terhi Piispa-Helisten

Jonna Irrin aloitus Ruotsissa on ollut loistava. Lauantaina hänen suojateistaan starttaavat Bollnäsin Toto75:ssä Marschall Match ja Marcos Gallon. Kommentit kaksikosta julkaistaan Ravinetissä myöhemmin tällä viikolla.

Viime viikolla uutisoimme, että viisivuotias norjalainen Isabel B.R. on hankittu Suomeen ja että tamma on mennyt Teivoon Matti J. Mäkiselle treeniin. Kyseessä oli vain visiitti, sillä Isabel B.R. on siirtynyt Julmyraan Jonna Irrin valmennukseen. Tamma ei ehtinyt startata Mäkisen väreistä kertaakaan.

”Isabel B.R. saapui eilen tänne. Omistajan kanssa oli asiasta puhetta jo pari viikkoa sitten. Kuljetus oli mennyt hyvin. Tammalla oli ollut Suomeen tullessaan ongelmia lihasarvojensa kanssa, mutta niistä hevonen oli jo toipunut”, kertoo Jonna Irri.

Isabel B.R.:n ennätys on 12,3. Voittosumma kipuaa yli 38 000 euroon. Tamman statistiikka on: 23 3-3-3. Viime syksyn Norjan Tammaderbyssä Isabel B.R. juuttui kolmanteen sisälle pussiin ja sijoittui kuudenneksi. Kesän 2019 Märtha Louisen pokaalilähdössä tamma oli kolmas.

Irri sanoo, että Isabel B.R.:ää ruvetaan liikuttelemaan varovaisesti, ja kilpaileminen voisi olla ajankohtaista maaliskuussa.

”Mielenkiintoinen hevonen, johon aletaan tässä tutustua”, Irri toteaa.

Irri ja hänen avopuolisonsa Taneli Säde ovat viihtyneet Ruotsissa ja Julmyrassa erinomaisesti. Irrin mukaan asiaa on edesauttanut hevosten mainio menestyminen.

”Paikat ovat täällä Julmyrassa aina viimeisen päälle, eikä päätä ole tarvinnut hakata seinään sen vuoksi, ettei pääsisi ajamaan. Ihmiset ovat olleet ystävällisiä ja auttavaisia.”

Alunperin Irrin ja Säteen oli tarkoitus viipyä Ruotsissa maaliskuun loppuun saakka. Suunnitelmiin on kuitenkin tulossa muutos.

”Talli pitää irtisanoa kahta kuukautta ennen, eikä me ainakaan tammikuun lopussa olla vielä niin tekemässä. Katsotaan jatkoa ajan kanssa. Ruotsin kuvio ei ole pelkästään meidän käsissämme, vaan tietenkin hevosten omistajilla on asiaan sanomista. Ei me ilman hevosia oikein mitään täällä tehdä”, Irri naurahtaa.

Kotimaan media välittää Ruotsista huolestuttavia koronauutisia. Suomalaiset raviammattilaiset pitävät omasta ruudustaan huolen.

”Täällä me ollaan metsän keskellä, eikä hirveänä tavata muita. Kaupassa kun käydään, niin maskit on meillä päällä. Muilla ei niitä täällä näy, ja kyllä meihin luodaan kummastuneita katseita”, Irri paljastaa.