Norjalainen ikäluokkatamma Isabel B.R. Matti J. Mäkiselle

Kokenut teivolaistreenari Matti J. Mäkinen on saanut viime kuukausina valmennuslistoilleen uusia kilpahevosia. Viimeisimpänä vahvuuteen on liittynyt norjalainen Isabel B.R.

Ville Toivonen

Teivon perushahmoihin kuuluvalla Matti J. Mäkisellä on käsissään mielenkiintoisia starttihevosia

Isabel B.R. on viisivuotiaaksi kääntynyt Dream Vacationin tytär. Tamman ennätys on 12,3, ja voittosumma kipuaa yli 38 000 euroon. Isabel B.R.:n statistiikka on: 23 3-3-3.

Tamma on tahkonnut Norjassa kovia ikäluokkalähtöjä. Viime syksyn Norjan Tammaderbyssä Isabel B.R. juuttui kolmanteen sisälle pussiin ja sijoittui kuudenneksi. Kesän 2019 Märtha Louisen pokaalilähdössä tamma oli kolmas.

”Isabel B.R. saapui jo kuukausi takaperin meille, mutta paperiasioiden vuoksi kesti aikansa saada se listoille. Kun Isabel B.R. tuli, sen lihasarvot heittivät ympyrää – liekö pitkä kuljetus vaatinut veronsa?”, aprikoi tamman uusi treenari Matti J. Mäkinen.

”Pari viikkoa jouduttiin olemaan ajamatta, mutta nyt on jo hölkkäilty. Ensi viikolla aletaan ajaa hiittiä.”

Mäkinen on mieltynyt uusimpaan suojattiinsa.

”Olen katsellut noita tamman Norjan lähtöjä. Isabel B.R. menee hienolla ja fiksulla tyylillä, teki oikein vaikutuksen meikäläiseen. Muutenkin kyseessä on mallikelpoinen hevonen, olen ollut kaikin puolin positiivisesti yllättynyt. Tarkoitus on tähtäillä keskiviikko- ja lauantairaveja kohti. Tämä riittää kyllä niissäkin, varsinkin nyt talvella. Tammalähtöjä ajetaan sitä mukaa, kun niitä on tarjolla”, Mäkinen suunnittelee.

Ennen Isabel B.R.:ää Mäkisen valmennukseen ovat muuttaneet Again Kronos, Artico Zack ja Filur Sisu.

”Nyt on taas kivasti starttihevosia tallissa. Kaikilla on vieläpä varsin vähän kisoja. Katsotaan, löydettäisiinkö vielä joku kilpuri, ennen kuin kevätaurinko alkaa paistaa”, Mäkinen kommentoi.