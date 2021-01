Ensimmäinen perintöprinsessa B. Turolii jouduttiin lopettamaan - ”Hyvät hevoset ovat joka kohdassa hyviä”

Marja Peltonen

215 kertaa kilpaillut, 19 voittoa ravannut ja 63 muuta mitalisijaa saavuttanut B. Turolii kera nyt kaksivuotiaaksi varttuneen varsansa B. Vanamon kesällä 2019. B. Turoliin voittosumma oli 226 505 euroa, ja ennätys kirjattiin lukemin 21,2.

B. Turoliin kuolinpäiväksi on merkitty 7. tammikuuta 2021. Tamman omistaja, kasvattaja ja valmentaja Reijo Borgström valaisee tapahtunutta:

”Tammalle tuli kaasuuntuminen. B. Turolii oli varsonut jo viidesti, ja sen vatsalihakset olivat löystyneet. Tämän johdosta suolille oli liian paljon tilaa, ja se aiheutti ähkyä. Lisäksi suolet ahdistivat maksaa. Täällä kotona kävi kaksi lääkäriä tammaa katsomassa. Jälkimmäinen lääkäri suositteli Turoliin viemistä Viikkiin. Siellä tammaa hoidettiin kaikin keinoin, mutta se kaasuuntui lisää ja tukos oli paha. Kun kyseessä oli 21-vuotias hevonen, ei leikkaukseen enää ryhdytty. Heli (Reijon tytär Heli Borgström) soitti sitten seuraavana aamuna Viikkiin, ja kun tamman tuskat olivat kovat, annettiin käsky lopettamisesta.”

Viitenä peräkkäisenä vuonna (2016-2020) varsonut B. Turolii ei ollut kantavana.

”Sille annettiin tiheän varsomisen jälkeen välivuosi. Tarkoitus oli keväällä miettiä astutusta uudelleen. Parvelan Retua olin kaavaillut partneriksi. Näin kuitenkin kävi”, Borgström huokaisee.

Hän muistaa tammaansa lämmöllä.

”Hieno hevonen kaikin puolin. Kestävä kilpailija, joka teki hyvän tilin. Siitoksessakin tamma oli esimerkillinen. Se tuli hyvin kantavaksi, ja tamma hoiti varsansa huolella. Kilttikin se oli, ei koskaan vihoitellut eikä ikinä vetänyt korvaa taakse varsomisenkaan jälkeen. Niinhän se on, että hyvät hevoset ovat joka kohdassa hyviä.”

Turon tytär B. Turolii oli Borgströmin kaksinkertaisen kuningattaren B. Helmiinan kaksi vuotta nuorempi sisko.

”Kilpaurallaan B. Turolii oli siskonsa varjossa. Se oli Helmiinaa sen kymmenyksen hitaampi. Molemmat tammat olivat siitäkin ihanteellisia ravureita, että ne olivat aina valmiina palvelukseen. Lenkille lähdettiin innolla”, Borgström kehuu.

23-vuotias B. Helmiina elää ja voi hyvin Lappeenrannan Kähärilän kylässä sijaitsevalla Borgströmien tilalla. Kuningatar ei tullut toistuvista yrityksistä huolimatta kantavaksi, mutta tamma on osallistunut innokkaasti B. Turoliin varsojen paimentamiseen.

Siskonsa perään B. Helmiina oli Borgströmin mukaan hörähdellyt pari päivää.

”Ne olivat tottuneet olemaan yhdessä. Ihan hyvin Helmiina on nyt sopeutunut menetykseen. Se peuhaa B. Turoliin kesällisen orivarsan B. Olauksen kanssa. B. Olaus on myyty Ojanperän Antille, ja oriin piti lähteä hänen osoittamaansa paikkaan jo vuodenvaihteessa, mutta se on jäänyt vielä tänne”, Borgström sanoo.

B. Turoliin soihtu kulkee eteenpäin sen viiden varsan kautta. Näistä vanhin on 5-vuotias B. Soraja (isä Viesker). Tamma on nähty jo kertaalleen radalla, mutta viimekesäinen kisa sujui alle odotusten.

”Sillä oli etujaloissa sanomista. Sen karpaalikanavia on operoitu, ja helmikuu mennään vielä kävelyä. Sitten aletaan treenata ja tullaan ennen pitkää radoille”, Borgström kertoo.

Reijo Borgström täytti hiljattain 80 vuotta. Liekki lepattaa edelleen hevosia ja raviurheilua kohtaan.

”En tiedä, kannattaako näillä vuosilla ikääntymisestä enää onnitella. Kyllä hevoset ovat aina lähellä mun sydäntä. Just tulin varsoilla ajamasta. Täytyy lähteä katsomaan, olisiko emäntä laittanut jotain mahan täytettä. Mun elämän kolme naista ovat pitäneet miehen kurissa ja nuhteessa”, lausuu Borgström viitaten Mirjam-vaimoonsa sekä kahteen tyttäreensä Heli Borgströmiin ja Jaana Sandströmiin.

Katso: MT Ravit vieraili vuodenvaihteessa Reijo Borgströmin luona.