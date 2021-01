Suomalaiset naisvalmentajat jyräävät Ruotsin 75:ssä

Terhi Piispa-Helisten

Ruotsin lauantain T75-kierroksen kuvassa keskellä Jonna Irri. Vasemmalla häämöttä myös kumppani Taneli Säde, joka ohjastaa tallin perjantain T64-jackpotkierroksen saumaa Make It Rain. Nimi on enne?

Kukin kolmikosta on "kupongilla" kahdella valmennettavallaan, joista kommentit löytyvät ohesta. Jonna Irrin ravurit ovat jopa vahvoilla T75-voiton suhteen, ja koko kuusikolla on saumaa.

Suomalaisten naisten hevososaaminen puskee tällä hetkellä koko ajan enemmän ja enemmän kohti huippua myös valmentajapuolella. Hevosenhoitajien puolella tilanne on jo pitkään ollut sellainen, että suomalainen - mielellään naispuolinen - hoitaja on ravimaailmassa kysytyin.

Kolmikosta meritoitunein, Katja Melkko, on parasta aikaa olkapään kunnostusoperaatiossa Tampereella, joten Team Melkko & Soronen saa selviytyä Bollnäsin reissusta ilman lisenssivalmentajaansa.

"Tuntuu olevan ammattitauti meille ravivalmentajille tämä olkapäiden kuluminen", Melkko toteaa.

"Onneksi järjestyi nyt sopiva sauma tutkituttaa ja hoitaa ne kuntoon."

Melkon tallista on viikonloppuna kaikkiaan neljä ravuria "tulessa". Estelle Nordique starttaa jo tänään Rommen T64-jackpotin potentiaalisena varmana. Bollnäsin 75-raveissa lauantaina on mukana kolmikko, joista todennäköisin menestyjä Galileo Journey kilpailee 75-kohteiden ulkopuolella.

"Estelle (perjantain T64-5) on kyllä ollut hyvä pikkuhuilinsa jälkeen", Melkko tuumaa.

"Sen ravi on nyt parempaa, ja tämäkin tehtävä vaikuttaa sopivalta. Arvostan tämän tamman ominaisuudet korkealle. Se ongelma matsauksessa vain on, ettei oikein halua ilmoittaa sitä 75:n Diamantstoetin tasoituksiin, kun se on huono lähtemään voltista. Oikein hyvä sauma Rommessa."

"Galileo Journey (lauantai T4-1) oli älytön viime startissa. Se hyppäsi alussa, kun se oli touhukas, ja Jorma Kontio otti sitä turhan tiukasti kiinni. Hän otti sen vähän omaankin piikkiinsä. Laitoin jo kännykän kiinni valjastaessa tallilla, mutta kohta Jomppe tuli naureskellen, että oli kolmas - teki kaamean juoksun. Hevonen on kohdillaan ja se voi onnistuessaan voittaa - hyvä sauma tämäkin, paras lauantain hevosista."

"Honey Journey (T75-2) on parantanut. Se on treeneissä kova, mutta olemme odotelleet, että koska starteissakin alkaa tapahtua, ja nyt sellaista on ollut havaittavissa. Varsinkin toissa kerralla se oli tosi hyvä. Viimeksikin se kiersi ihan rehdisti pitkään ulkona, mutta meno oli ehkä vähän tasapaksumpaa. Porukka vaikuttaa 75:een ihan sopivalta, ja odotan tammaa aika kärkeen. Sellainen uutuus siinä ehkä vielä on, että kokeilemme luultavasti vetolappuja ensimmäistä kertaa."

"MAS Capacity (T75-7) on edelleen sellainen, että se pärjää tai laukkaa, emmekä ole löytäneet epävarmuuteen ratkaisua. Paikka vähän sisempänä tuntuu paremmalta. Ulkoa auton takaa se tahtoo mennä kaarteessa jo epärytmiseksi, kun ei ole kallistuksia, ja laukka tulee herkästi, mutta sisempää ollaan onnistuttu. Vire on kohdillaan. Toissakerrallahan se jäi ihan pussiin, kun Jorma hieman yllättäen valitsi neljännen sisällä toisen radan sijaan. Ei varma oikein koskaan, mutta aina mahdollinen menestyjä tämä on."

Jonna Irrin hevoset ovat hirmu-iskussa, ja lauantain 75 voi tuoda vaikka kaksi täysosumaa kahdesta! Lisäksi perjantai-illan Rommen T64-1:ssä on mukana Make It Rain rattaillaan Taneli Säde.

"Make It Rain on saanut juonenpäästä kiinni. Se hävisi harmittavan vähän viimeksi. Ori avaa hyvin ja toiveikkaalla mielellä ollaan. Jatketaan samoilla eili jenkkikärryllä ja vetohupuilla ja ainakin koitetaan voittaa."

"Marcos Gallon (T75-6) on myös jotenkin kasvanut valmiimmaksi ja menee nyt tosi hyvin. Viimeksi sillä meni kaikki pieleen. Juututtiin kolmannelle, ja pakittaminen jatkui tosi kauan. Sitten sisälle, mistä jäi kuitenkin tosi paljon voimia. Kuski (Rikard N Skoglund) sanoi, että voitto paloi vieläkin, kun ei saatu ajoissa tilaa. Nyt rattailla on Mika Forss ja voltin kasirata on vähän tuuripaikka, mutta jos onnistutaan, ei menestys yllätä yhtään. Kaikki kelit sopivat."

"Marschall Match (T75-7) on mahtikunnossa, ja paikka ja matka tuntuisivat nyt oikein sopivalta. Silläkään ei keli tuntuisi vaikuttavan ja keulaan varmaan koitetaan. Ei näistä Ruotsin 75-lähdöistä mitään noin vain oteta, mutta hyvä fiilis on hevosesta. Aina se on ollut hyvä, mutta tuskin koskaan parempi kuin juuri nyt."

Nina Pettersson-Perklén suunnistaa tallinsa hevosilla taas Ruotsin markkinoille, kuten viime talvenakin. Kahdella 75-hevosellaan on kunto kohdallaan, mutta lähtöpaikat voisivat olla paremmat.

"Religious (T75-1) on toivottomalla paikalla. Se on mainiossa vireessä ja parantaa, mutta tuskin tuolta voi pärjätä. Ori kävi turhan kuumana viimeksi Vermossa, mutta se ehkä meni tauon piikkiin. Joskus Rellu on vain tuollainen. Se hukkasi vasemman takakengän loppukaarteessa, joten ihme että pysyi ravilla, ja kaikki huomioonottaen startti oli aivan ok. Se avaakin, mutta vaikea uskoa menestykseen."

"Target Kronos (T75-4) on muuttunut edukseen treenissä ja starteissakin. Sehän avaa niin kovaa, että voisi varmaan saada ekat keulatkin, mutta en tiedä onko sellainen lataus tarkoituksenmukainen, Mika Forss saa miettiä sen. Ruuna on parempi, kuin ruotsalaiset muistavat, se tuntuu tosiaan piristyneen aika paljon. Viimeksihän se meinasi tulla ohi Thai Profitista, jota pidän aika kovana hevosena. Ehkä liikaa odottaa mitään voittoa tässä, mutta Target voi silti olla korkealla, jos juoksu natsaa."

Suomalaisvalmentajien hevoset ovat mukana perjantaina Ruotsin T64-jackpotkierroksella, joka menee kiinni klo 20.30. Lauantaina naisvalmentajilta starttaa yhteensä kuusi T75-hevosta (kierros Bollnäsissä sulkeutuu 17.20). Melkon Galileo Journey puolestaan on mukana Bollnäsin avauslähdössä klo 15.45, kaikki kellonajat Suomen aikoja.