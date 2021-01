Kirivoimainen Burnhill's Luck tuorein vahvistus Jonna Irrin talliin

Terhi Piispa-Helisten

Burnhill's Luckin kiri on purrut voitokkaasti 14 kertaa. Jatkossa sen saavat tuta ruotsalaiset kilpakumppanit.

Aiemmin tällä viikolla uutisoimme norjalaisen ikäluokkatamman Isabel B.R.:n siirtyneen Jonna Irrin treeniin. Ensi viikolla tallin vahvuuteen liittyy 8-vuotias Burnhill's Luck.

Quite Easyn 14 kertaa urallaan voittanut poika on ansainnut lähes 28 000 euroa. Täyden matkan auton takaa parhaimmillaan 14,3-vauhdilla läpi polkenut Burnhill's Luck tunnetaan ennen muuta väkevästä loppuvedostaan. Ruuna on valmentautunut viime ajat Christa Packalenin käsissä. Aiemmin Burnhill's Luckia ovat treenanneet Tapio Mäki-Tulokas ja Jeroen van Craen.

”Asia liittyy Christan radikaaliin hevosten vähentämiseen. Meidän piti etsiä Onnille uusi valmennuspaikka, ja porukalla päädyttiin tähän ratkaisuun”, valaisee Burnhill's Luckin osakasvattaja ja -omistaja Vesa Mäkinen.

Burnhill's Luck hyvästelee vanhan valmentajansa maanantaina Kouvolan Magic Mondayssa. Ruuna kisaa ravien viidennessä lähdössä.

”Maanantain kisan jälkeen Onni matkaa Irrille. Ruotsi ei tässä ole varsinainen pointti, vaan uuden valmentajan tarve”, sanoo Mäkinen.