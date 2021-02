Vuoden 2018 Kriteriumin finalistit tekevät paluuta Kaisa Tupamäki-Kukkamon käsistä - ”Nuorallatanssia”

Anu Leppänen

Eliot Ness selvisi Iikka Nurmosen ohjastamana ja hänen isänsä Ossi Nurmosen valmentamana Kriteriumin ja Kymenlaakso-ajon finaaleihin vuonna 2018. Varhaiskypsä ravuri juhli Toto75-tasolla jo kolmevuotiskautensa alussa.

6-vuotiaaksi varttunut Eliot Ness on tehnyt tähänastisen kilpauransa Ossi Nurmosen valmennuksessa. Nyt ori on tekemässä paluuta Veikan kartanon mailta ja Kaisa Tupamäki-Kukkamon treenistä.

Eliot Ness aloitti kilpailemisen jo 2-vuotiaana. Lahjansa ori paljasti sijoittumalla Kasvattajakruunussa neljänneksi.

Kolmevuotiskautensa ori käynnisti historiallisesti voittamalla helmikuussa Toto75-sarjan. Syksyllä Eliot Ness selvisi niin Kriteriumin kuin Kymenlaakso-ajon finaaleihin karsintakolmosena. Loppukisoissa ei suurempaa menestystä herunut.

Sen jälkeen alkoi vastustaa hankositeen kanssa, eikä ori päässyt nelivuotiskaudellaan kisaamaan lainkaan. Eliot Ness teki viime vuonna vahvan paluun, kun ori sijoittui viidessä kisassaan neljästi kaksariin. Marko ja Seppo Väätäisen omistama ori on viettänyt jälleen taukoa viime toukokuusta lähtien.

Kaiken kaikkiaan Eliot Ness on startannut urallaan 21 kertaa. Ykkösiä on tilillä kolme, kakkosia neljä ja kolmosia kaksi. Voittosumma on hieman yli 18 000 euroa.

”Ori on ollut täällä kuntoutuksessa jo kesästä lähtien, kun sen hankosidevamma uusiutui. Vamma on nyt hyvin hallinnassa, ja Eliot Ness treenaa nousujohteisesti. Jos takapakkeja ei tule, niin ori palaa kevään korvalla radoille. Tarkoitus on tulla ulos ennen kuin koelähtöraja menee umpeen”, kertoo Stall Blombacken valmentaja Kaisa Tupamäki-Kukkamo.

”Eliot Nessillä on kapasiteettia. Kyseessä on hyväpäinen ja mukava hevonen.”

Toinen Tupamäki-Kukkamon hoivista paluuta tekevä vuoden 2018 Kriteriumin finalisti on So Montjoy. Harri Koivusen valmennuksessa vaikuttaneen ruunan kilpailutauko on kestänyt kyseisen vuoden Kriteriumin loppukisasta lähtien. Siinä So Montjoy sijoittui hienosti viidenneksi.

Liki 23 000 euroa ansainnut Katri Kaalikosken omistama ruuna on voittanut uransa 12:sta kisastaan yhden mutta sijoittunut peräti viidesti kakkoseksi. Ennätyksensä 14,0ake So Montjoy repäisi jo kolmevuotiskauden toukokuussa sijoittuessaan Graceful Swampin voittamassa Seppele-ajossa toiseksi parhaana suomalaisena neljänneksi.

”Ruunalla on ollut isoja murheita hankositeensä kanssa. Se operoitiin viime keväänä. Nyt näyttää paremmalta. So Montjoy menee samoja treenejä Eliot Nessin kanssa, ja keväällä tähdätään kaviourille. Ainahan se on hankosidevammojen kanssa painineiden kohdalla sellaista nuorallatanssia, mutta So Montjoyllakin on paljon sisällään, ja ruunalla on hyvät mahdollisuudet edetä urallaan”, näkee Tupamäki-Kukkamo.

Kolme viikkoa sitten MT Ravinetissä kerrottiin Tupamäki-Kukkamon luona kuntoutuvien ikäluokkatähtien Kinderin ja Sirukassonin kuulumiset. Molemmat osallistuvat helmikuussa Lahden orinäyttelyyn. Nyt on ratkennut se, että Kinderi jää Veikan kartanon maille.

”Omistaja haluaa käyttää oria siitokseen jo tänä vuonna, ja sen vuoksi Kinderi jää tähän. Totta kai tähtäin on Derbyssä ja muissa suurissa ikäluokkalähdöissä”, linjaa Tupamäki-Kukkamo.