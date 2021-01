Pikkuprinssi Kinderi valmistautuu kauteen Tupamäki-Kukkamolla

Terhi Piispa-Helisten

Mika, Tuomo ja Alpo Hakalan omistama ja Toini Immosen Agrohelp Oy:n kasvattama Kinderi matkalla pikkuprinssiksi Seinäjoella 1. elokuuta 2020. Oriin uran kisat on ohjastanut yhtä lukuun ottamatta Hannu Torvinen.

Mikkelissä Veikan kartanon mailla sijaitseva Stall Blombacke on erikoistunut ravihevosten valmentamiseen ja kuntouttamiseen. Lokakuussa kartanon tiluksille muutti ikäluokkahuippu Kinderi (Tuisku-Topi - Kide), joka voitti viime vuonna Pikkuprinssin ja Kriterium-karsinnan. Pikkupelimanni-finaalissa ori sijoittui kolmanneksi.

Vaikka Kinderi mainiosti urallaan onkin menestynyt – 12 kisaa, kahdeksan ykkössijaa ja ennätys 26,6ake -, varsatähden menolle ovat lyöneet leimaa ajoittaiset ravivaikeudet.

”Ori ei sinällään ole pahasti loukkaantunut mistään, ei hankkarista eikä muualtakaan. Vinous on vain vaivannut. Sen takana ovat nuoruuden kolhut, jotka ovat haitanneet juoksemista”, valaisee Stall Blombacken vastuuvalmentaja Kaisa Tupamäki-Kukkamo.

”Kinderi alkaa olla hyvällä mallilla. Kuntoutus on selvästi edistynyt ja siitä on ollut apua. Kyseessä on oikein juoksijahevonen, joka on tarkoitus esittää nyt orinäyttelyssä. Tähtäin on totta kai isoissa viisivuotiskisoissa. Siitä, jatkaako Kinderi täällä vai palaako ori Vuorisalon Aimolle, ei ole vielä sovittu.”

Tupamäki-Kukkamo on kuntouttanut jo pidempään vuoden 2018 Kriterium-voittaja Sirukassonia. Sen kohdalla on vastustanut. Seitsemänvuotiaaksi varttunut ori on kilpaillut viimeksi heinäkuussa 2019.

”Sama hankosidevamma on vaivannut oria sitkeästi. Vastoinkäymisiä on piisannut, ja takapakkia on tullut säännöllisin väliajoin. Sirukasson on sähäkkä tapaus ja tarkasti laitettava. Nyt suunta on jälleen ylöspäin, ja kesäksi tähdätään koelähtöön. Tämänkään kohdalla ei ole varmuutta siitä, jatkaako ori sitten täällä vai palaako se entiselle valmentajalleen (Ari Viander). Kunhan koelähtö on ajettu, sitten katsotaan. Myös Sirukasson esitetään talvella orinäyttelyssä”, Tupamäki-Kukkamo kertoo.

Stall Blombackella toiminta kasvaa määrätietoisesti.

”Pihattolaajennus on tekeillä, ja sinne tulee lämmintäkin tilaa. Hevosmäärä on pikkuhiljaa lisääntynyt. Varsoja on, ja siitostammojakin viisi. Siihenkin suuntaan on toimintaa lähdetty kasvattamaan”, Tupamäki-Kukkamo sanoo.