Kempin kasvatti Venerate on rankingykkönen ensi vuoden hambovoittajaksi

Kempin "kultasuvun" edustaja Venerate on alkaneen kauden Hambletonianin rankingin ykkönen. Kuvassa Veneraten emänemä legendaarinen Emilie Cas El syksyllä 2015 orivarsansa Quantum Kempin kanssa Stoner Creekin laitumella Kentuckyssa.

Ori Venerate (Love You) valittiin USA:n vuoden kaksivuotiaaksi tammikuun puolivälissä Dan Patch Awardseissa, ja ensi kesän The Hambletonianin rankingin ykkössija on loogista jatkoa. Ken Weingartnerin julkaisema "top ten" sisältää tällä kerralla paljon suomalaismielenkiintoa. Rankingkolmonen Marcus Melanderin tallin ori In Range (Bar Hopping) on Esa Pehkosen ja Kim Vörlinin AMG Stablen osaomistama.

Kuudentena majailevassa Åke Svanstedtin valmentamassa oriissa Captain Coreyssa (Googoo Gaagaa) puolestaan on mm. Petri Salmela porukassa. Rankingin kakkosen On A Streakin (Cantab Hall) taustalta tiimistä taas löytyy valmentaja Luc Blaisin suomalainen vaimo Liisa Vatanen. Listan ainoassa tammassa Anoka Hanoverissakin (Donato Hanover) on suomalaiskuorrutus. Martti Ala-Seppälä löysi Anokan valmentaja Noel Daleylle Harrisburgin huutokaupasta syksyltä 2019. Hinta oli 35000 taalaa.

Venerate tulee Andy ja Julie Millerin valmennustallista, ja se voisi tuoda pariskunnalle kauan odotetun hambovoiton. Heillä on ollut monta ikäluokkahevosta valmennuksessa, mutta hambo on kiertänyt. Veneraten ovat kasvattaneet siis Stewart ja Kemppi Stables Inc.

