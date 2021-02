Uutiset

Hevosmies Henry Ala-Korpi: "Aika pian hevosesta huomaa sen hyvyyden. Ja monesti on kyllä sen suhteen erehdyttykin" – videolla myös komeat ajopaikat

Hiljattain 60 täyttänyt maanviljelijä viihtyy hevosten ja äänikirjojen parissa.

Elina Paavola

Henry Ala-Korvella on tallissaan yhdeksän ajohevosta. Pääosa niistä on nuoria hevosia, joiden kilpauran on tarkoitus alkaa tänä tai ensi vuonna.

Pitkän linjan hevosmies Henry Ala-Korpi valmentaa ja kasvattaa ravihevosia Halsualla Kanalan kylällä. Ajohevosia on tällä erää yhdeksän. Myös jatkuvuus on taattu, sillä kolme emätammaa on tiineenä ja neljäs odottaa siemennystä kelien lämmettyä. ”Kyllä hevosia on nyt aika maksimimäärä tähän. Teen työt pääasiassa yksin, mutta Kaustisen ravikoululta on joskus harjoittelijoita parin kuukauden pätkiä. Nyt harjoittelijana on Ida Huhtala. Lisäksi hevosenomistajia ja muita tuttuja käy välillä apuna ajamassa hevosia.” Ala-Korvella on käytössään ensiluokkaiset valmennuspaikat. Heti tallin vierestä alkaa parin kilometrin mittainen valmennuslenkki, johon kuuluu 700 metrin suora. Suunnitelmissa on muuttaa suoran toinen reuna pehmeämmäksi, mikä antaa lisää mahdollisuuksia valmennukseen. Naapurin kanssa yhteinen ravirata on kilometrin päässä ja ajokelpoisia metsäteitä riittää varsinkin talviaikaan kymmeniä kilometrejä. Hevosia voi liikuttaa myös katetussa kävelytyskoneessa. Kesäkelillä löytyy uittomahdollisuus ja 250 metrin mittainen kahluutuspaikka. Valmennus säädetään hevosen mukaan ”Vähän sen mukaan, miltä hevonen tuntuu. Monella ajetaan nyt peruskuntoa hangessa, mutta intervallityyppisesti eli välillä tullaan myös auratulle tielle. Kilpahevosilla ajetaan yleensä vetoja. Mutta esimerkiksi Umberto Croftilla ajetaan pitkiä hiittejä radalla, että se pysyy rauhallisempana.” Ala-Korpi on vähintään osa­omistajana lähes kaikissa tallin hevosissa. Useiden hevosenomistajiensa kanssa hänellä on vuosikymmenten mittainen yhteistyösuhde. ”Hevosen pitäminen vieraalla on sen verran arvokasta nykyään, ettei monellakaan ole siihen yksin mahdollisuutta. Mielenkiintoisten varsojen ympärille on sitten rakennettu erilaisia kimppoja, sillä ei näille leveyksille kovin usein valmiita kilpahevosia tarjota treeniin. Varsinkin suomenhevosissa sellaisen ostaminen on hankalaa.” Varsojen opettaminen ja niiden perusvalmennus on Ala-Korvelle erityisen mieluista työtä. ”Joskus olen miettinyt, että voisin tehdä sitä vaikka alihankintana jollekin toiselle valmentajalle. Mutta kun talliin on tullut suoraan omistajilta varsoja opetettavaksi, ne ovat usein jääneet treeniinkin, ja paikat ovat täyttyneet sillä.” Viime viikolla 60 vuotta täyttänyt Henry Ala-Korpi sanoo suoraan, että välillä hevosten kanssa työskentely tökkii ja väsyttääkin. ”Mutta hyvällä hevosella kun pääsee ajamaan, niin se sytyttää aina. Aika pian hevosesta huomaa sen hyvyyden. Ja monesti on kyllä sen suhteen erehdyttykin”, hän naurahtaa. Siitostammoista kolme on suomenhevosia ja yksi lämminverinen. Emälinjat ovat kunnossa ja varsojen isissä ideaa. ”Vaimoni kuoli lokakuussa 2019, ja olen halunnut pitää hevosmäärän näinkin isona, että riittää varmasti tekemistä. Silloin ei ehdi miettiä asioita liikaa.” Ala-Korven valmennettavat kilpailevat pääasiassa 200 kilometrin säteellä. ”Kilpahevosissa on sekin hyvä puoli, että ainakin kerran viikkoon täältä metsän keskeltä on hyvä päästä vähän ihmisten ilmoille”, Ala-Korpi toteaa pilke silmäkulmassa. ”Kyllä se taitaa olla kaikkien hevosmiesten toive, että saisi vielä joskus sen oikein hyvän hevosen. Varsat tuntuvat hyviltä, ja nuo kimppahevoset maksetaan suurkilpailuihinkin mukaan.” Ravivalmentamisen rinnalla Henry Ala-Korpi on maanviljelijä. Sukupolvenvaihdos tehtiin 1990-luvun taitteessa. Aiemmin hän työskenteli rakennuksilla ja ajoi koneita sekä auttoi kotitilansa töissä. Aluksi lehmät ja hevoset olivat rinta rinnan, mutta 1997 myös navetta rakennettiin talliksi. Omien tarpeiden lisäksi hevosille sopivaa heinää tehdään myyntiin. ”Semmoinen 5 000–7 000 pikkupaalia tehdään kesässä. Hyvällä heinällä on kyllä kysyntää Etelä-Suomea myöten. Pitäisi vain tehdä asiakkaiden kanssa sopimukset määristä etukäteen. Hyvänä heinävuotena paaleja tahtoo jäädä käsiin, mutta huonona vuonna on joutunut jo myymään loppupäästä ei ootakin.” Ala-Korpi tekee heinät pikku­paaleihin, mikä vaatii väkisin myös työvoimaa heinäpellolle. ”Hyvin on kyllä talkooporukkaa riittänyt. Olen yrittänyt pitää huolen, että väkeä on sen verran, ettei kukaan joudu liian tiukoille. Tarjoilut ja sauna urakan päälle kuuluvat tietysti asiaan.” Tavoite on toteutunut ilmeisen hyvin, sillä paikkoja heinätöihin varaillaan usein jo talvella. Töiden ohessa Ala-Korpi ehtii harrastaakin. Hän kuuluu kuoroon, joka laulaa veteraanien hautajaisissa. Alppien monet laskettelukohteet ovat tulleet tutuksi parinkymmenen hengen kaveriporukalla ennen korona-­aikaa. Hiihtolatu lähtee suoraan kotipihasta. ”Sain syntymäpäivälahjaksi uudet sukset ja äänikirjatilauksen. Molemmat ovat kyllä tosi mieleisiä lahjoja.” Aiheet Henry Ala-Korpi hevosmies maanviljelijä ravivalmentaja suomenhevonen