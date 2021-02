Mercedes Match palaa kotitalliinsa - ”Mersussa on aina ollut jotain spesiaalia”

Anu Leppänen

Mercedes Matchin ympyrä sulkeutuu, ja tamma palaa kasvattajansa Markku Punkarin talliin.

Zola Bokon tytär Mercedes Match vaihtoi 30. joulukuuta 2020 pidetyssä Raviliiga-huutokaupassa omistajaa 5 100 euron hinnalla. Pian huutokaupan jälkeen tamma ilmestyi julkiseen myyntiin, ja nyt ”Mersulla” on jälleen uusi – tai tässä tapauksessa uusvanha – omistaja. Tamma päätyi nimittäin kasvattajansa Markku Punkarin talliin.

”Tein tarjouksen, ja myyjä hyväksyi sen. Tamma on vielä Kokemäellä Minna Rampan luona, mutta suunnitelmissa on hakea hevonen kotiin”, Punkari sanoo viime keväänä hankositeensä loukanneesta ja sen myötä kilpauransa päättäneestä 5-vuotiaasta Mercedes Matchistä.

Punkarilla on kasvattiinsa erityisside.

”Kyllä Mersussa on aina ollut jotain spesiaalia. Sen emä Princess Angelina on ensimmäinen Harrisburgista huutamani jenkkitamma. Muistan vielä hinnankin, se oli 17 000 dollaria. Princess Angelinalla on äärimmäisen hyvä emälinja, ja sieltä on tullut tosi kovia oreja: Father Patrick, Chocolatier ja niin edelleen”, Punkari luettelee.

”Astutin Princess Angelinan kolme kertaa E L Mikolla, kun oriin hyvyyteen riitti uskoa. Niistä varsoista ei juoksijoita tullut. Yksi quiteeasylainen kärsi sydänviasta, mutta Zola Boko tuntuu sopivan Princess Angelinalle. Mersun vuotta vanhempi täysveli Zogo Match voitti Antti Ojanperän treenissä Vermossa ison kolmevuotislähdön. Princess Angelinan kovaan emälinjaan perustui myös nykyinen kiinnostukseni Mersuun. Jo ennen ensimmäistä Raviliiga-huutokauppaa ajattelin, että jos Mersun hinta jää kymppitonniin, niin otan sen kotiin. Hinta sitten kuitenkin nousi ja tammasta tuli Raviliiga-varsa, joten se meni ihan hyvin.”

Princess Angelinan nuorin varsa syntyi vuonna 2017. Punkari kertoo, että tamma oli välillä jo eläkkeellä ja hänen naapurinsa hoitohevosena, mutta nyt Princess Angelina on jälleen kantavana. Sulhasena toimi Brad de Veluwe.

Punkarin mukaan Mercedes Match siemennetään heti tänä keväänä. Orivalintaa hän ei vielä ole lyönyt lukkoon.

”Mietin sitä, että siemenennetäänkö Mersu pakasteella vai tuoreella. Kun kyseessä on ensimmäinen tiineys, niin mulla on näissä tapauksissa huonojakin kokemuksia pakasteella siementämisestä. Southwind Frankia olen kuitenkin harkinnut, jos vain siementä saa. Mullahan on osuus Face Time Bourbonin lähisukulaisesta Friendly Bourbonista, mutta kun Mersu on Zola Bokosta, niin tuleeko siinä sitten liikaa ranskalaista? Koneelle en ole vielä sukuyhdistelmiä lyönyt. Luultavasti kallistun puhtaaseen jenkkioriiseen. Ehtiihän tässä vielä asiaa ajatella. Niinkin on käynyt, että kiimassa on oria vaihdettu neljä kertaa”, Punkari pyörittelee.

Punkarin Hevostalli Ky palkittiin Ravigaalassa Vuoden kasvattajana, ja Markku Punkari on jatkanut vahvaa panostustaan jalostukseen. MT Ravinetti uutisoi hiljattain Punkarin hankkineen Yhdysvalloista kaksi 4-vuotiasta tammaa The Next Onen ja Goodygoodytwoshoesin.

”Ukko vanhenee, niin täytyy satsata. Eiköhän näillä hankinnoilla nyt pärjätä”, nauraa kuusikymppinen Punkari.