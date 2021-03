Hietakankaille ja kumppaneille uusi kilpatamma - ”Miehellä oli poltetta pakaroissa”

Lukuisten huippuhevosten valmentajana, kasvattajana ja omistajana tunnetuksi tulleella Sarianna Hietakankaalla on treenissään uusi kilpuri, vahva mutta epävarma Gal Gadot Racing.

Liki 28 500 euroa ansainnut 5-vuotias Ruotsisssa syntynyt tamma Gal Gadot Racing on siirtynyt Sarianna ja Esa Hietakankaan kokoaman porukan omistukseen. Tamma kortteeraa Lahden Jokimaan ratatallilla, ja valmentajana tulee toimimaan Sarianna Hietakangas.

Gal Gadot Racing on kilpaillut 28 kertaa. Sekä voittoja että kakkosia tamma on napannut neljä kappaletta. Kolmosia on plakkarissa yksi. Epävarmuus on leimannut Gal Gadot Racingin menoa, sillä tamma on laukannut liki puolissa uransa starteissaan.

Up And Quickin tytär käynnisti karriäärinsä Johan Untersteinerin treenissä. Viime ajat Gal Gadot Racing on ollut André Eklundhin valmennuksessa.

”Miehellä oli poltetta pakaroissa saada uusi ravuri, mulla on ollut tavoitteena vähentää hevosia. Niin Esakin aina sanoo, mutta toimii toisin”, nauraa Sarianna Hietakangas.

”Gal Gadot Racing oli myynnissä Traveran huutokaupassa, mutta omistaja osti sen sieltä ilmeisesti sisään. Mä en tunne Andre Eklundhia, mutta hänen tallinsa on lähellä Pakarisen Arin paikkaa. Ari kävi sitten kyselemässä hevosesta, ja tamma alkoi kiinnostaa, sillä aina kun se on ravannut, niin se on päässyt. Laukkoja on vaan tullut paljon. Lisäksi ranskalainen suku kiehtoi. Tamma vaikuttaisi olevan hitaasti kypsyvää sorttia, ja kilometrejä on varmasti vielä jäljellä.”

Hietakangas sanoo, että radoille ei ole kiire.

”Yksi lenkki on ehditty vasta ajaa. Kuukausi tai pari katsellaan kaikessa rauhassa, ja koetetaan saada tammaa hieromalla paremmaksi sekä löytää varmuutta menoon. Fysiikkaa riittää, ja nopeuttakin löytyy.”

Hietakankaan toinen treenattava Ypäjä Norppa on ottanut tulokkaan lämpimästi vastaan.

”Gal Gadot Racing on nätti ja kipakka tyttö. Aluksi Norppa oli vähän ihmeissään, mutta nyt se on jo täysin ihastunut”, Hietakangas lausuu.

Hän jatkaa, että Gal Gadot Racingin ympärille on muodostettu porukka.

”Kiva kimppa, jossa on mukana kattomiehiä. Heistä osa on eläkkeellä ja osa on edelleen aktiivisina. Saman kimpan omistuksessa on Passionate Kempin 2-vuotias varsa Rosie Roof (Mavens Way). Nyt hommattiin porukalle myös kilpuri.”

Markku Niemisellä valmentautuvat Hietakankaiden kasvattamat kimppavarsat Consalvo ja Betty Roof eivät ole vielä avanneet nelivuotissesonkejaan.

”Niillä ajettiin ratahiitti pari viikkoa sitten. Betty Roofin piti itse asiassa tulla jo tauolta, mutta siinä oli sitten jotain pientä harmia. Talvi on mennyt molemmilla suunnitelmien mukaan, ja samoin se hiitti oli hyvä. Consalvolla ei ajeta Kuopio Stakesia, vaan sen kausi painottuu vahvasti syksyyn”, Hietakangas valaisee.

