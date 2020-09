Viikon vieras: Kaksi kahdesta kasvatista Kriterium-finaaliin

Ravi-innostuksensa verenperintönä saaneen Sarianna Hietakankaan osaomistama ja -kasvattama kaksikko Betty Roof - Consalvo kisaa lauantaina Teivon Kriterium-finaalissa. Hän jännittää hevostensa startteja hurjasti: ”Mä piiloudun aina johonkin nurkan taakse, ja ainoastaan kurkin radalle”.

Ei pudonnut omena kauas puusta. Sarianna Hietakankaan isä Matti Brännare oli pääkaupunkiseudulla ammattimaisten ravitreenarien pioneereja ja Vermon ensimmäinen ratavalmentaja.

Hietakangas muistaa, miten kotitaloon tuli 1970-luvun alkupuoliskolla heidän ensimmäinen hevosensa, tanskalaistamma Patricia Hill. Hän muistaa myös, miten hän valjasti isänsä valmentamaa ravuria auton kyljessä Vermon vihkiäisraveissa joulukuun 27. päivänä vuonna 1977 paukkupakkasen kohmettamilla sormillaan.

Kokemusta tuli varhain myös isommista ympyröistä. Hietakangas oli viettänyt jo 12-vuotiaana kesän maineikkaan ranskalaistreenarin Pierre-Désiré Allairen tallilla touhuillen. Reissaaminen avarsi mieltä, ja se opetti Hietakankaan olemaan eteen ilmaantuvien tilaisuuksien suhteen ennakkoluuloton.

Lukion jälkeen Hietakankaan veri veti jälleen maailmalle. Hän pääsi opiskelemaan kauppatieteitä Strasbourgin amerikkalaiseen yliopistoon. Alsacen autereessa lempikin leimahti. Tunteiden kohteena oli espanjalainen nuorimies, jonka kanssa Hietakangas vietti kauppatieteiden lisensiaatiksi valmistuttuaan kahdeksan vuotta Isossa-Britanniassa ja Espanjassa.

Kun parisuhteen loimu hiipui, Hietakangas palasi Suomeen. Oli vuosi 1997, ja kattokorkeuteensa kohonnut Hartwall Arena haki palvelupäälliköitä. Kahdentuhannen hakemuksen joukosta töihin valittiin 12 henkilöä, ja Hietakangas lukeutui tähän tusinaan.

Suomen kesäisissä suurraveissa tapaa ilma olla sakeanaan Amorin nuolia. Näin oli myös vuoden 1998 St Michelissä. Sarianna sai nuolesta osuman, kun eteläpohjalainen herrasmies Esa Hietakangas loi häneen katseensa. Avioliiton satamaan Esa ja Sarianna seilasivat jo vuotta myöhemmin. Kaksikon välinen side on edelleen tänä päivänä luja.

”Esa teki vaikutuksen olemalla hyvällä tavalla peruspohjalainen: rehellinen ja turvallinen, temperamenttinenkin. Sitä oli tullut jo siihen ikään, että osasi pitää arvossaan näitä ominaisuuksia”, Sarianna Hietakangas muistelee yli 20 vuoden takaista kohtaamista.

Vaikka hänen elämänpolkunsa on mutkitellut ympäri Tellusta, hevoset ovat kulkeneet mukana liki koko matkan. Niin ikään lapsuudenkotoaan hevospaarman pureman saaneesta Esastaan hän löysi ihmisen jakamaan intohimonsa.

Häämatkan määränpääkin seuloutui hevosten ehdoilla. Hietakankaiden häitä tanssittiin jo kesällä, mutta reissuun nuoripari pääsi vasta talvella, kun Länsi-Kate Oy:n perustajasukuun kuuluvan ja nykyään yrityksen yhdessä siskonsa kanssa omistavan Esan työkiireet hellittivät.

Kohteeksi valikoitui Esan hyvän ystävän Timo Yli-Panulan myötävaikutuksella Florida. Päivärutiiniin kuului, että kello 8 aamulla lähdettiin Pompano Parkiin katsomaan, kun Berndt Lindstedt ja muut mestarit hiittasivat hevosiaan. Kello 12 nautittiin lounaaksi Esan suurta herkkua, hot wingsejä.

Floridassa Hietakankaiden silmiin pisti kolmevuotias Arbor. Lupaavan kaksivuotiskauden jälkeen hankositeensä loukannut lahjakkuus ei ollut kaupan, mutta myöhemmin, kun vamma uusiutui, hevosen omistaja myöntyi sanomaan: ”Let's seal the deal”.

Kauppojen myötä Pine Chipin poika muutti siitosoriiksi Suomeen. Ori sai suvunjatkajana lentävän lähdön, sillä sen ensimmäiseen ikäluokkaan lukeutui vuoden 2004 Oulu Expressin voittanut Special Arbor.

Jalostusasiantuntija Martti Ala-Seppälän vaistot olivat heränneet, ja hän halusi ostaa Arborista puolet Kemppitallille. Vaihtokaupassa Hietakankaat saisivat valitsemansa varsan. Tarjokkaiden joukossa oli muuan kaksivuotias Passionate Kemp.

Hietakankaat olivat jo aiemmin hamunneet Passionate Kempiä itselleen, mutta hintapyyntö oli ollut tuolloin heille turhan korkea.

Tilanne oli sittemmin muuttunut ostajan kannalta otollisemmaksi, sillä Passionate Kemp oli teutaroinut huutokauppavideota kuvattaessa aidan yli ja loukannut rytäkässä kavionsa.

”Se oli mennyt halki ylös asti, ja tamma oli sen jälkeen ontunut ajettaessa. Siksi se oli jäänyt myymättä, eikä Passionate Kemp muutenkaan ollut mikään kiiltokuvavarsa”, Sarianna Hietakangas muistaa.

Niin siirtyi Arborin omistuksesta puolet Kemppitallille ja Passionate Kemp puolestaan Talli Hietsut Oy:lle.

”Passionate Kemp oli meillä kotona juhannuksesta vuoden loppuun. Kolmevuotiaaksi käännyttyään se meni Makelle (Nieminen) treeniin, vaikka hän ei sitä aluksi halunnut ottaa. Me koetettiin vakuutella Makelle, että vaikka tamma ei olekaan hiittihai, sillä on reilusti muita hyviä ominaisuuksia.”

Loppu on ravihistoriaa. Huutokauppavideolla villiintyneestä varsasta varttui ravivaltakuntamme tuhkimotamma. Passionate Kempin tienestit ovat kaikkien aikojen kovimmat suomalaisravurin saavuttamat, lähes 1,7 miljoonaa euroa.

Kun Sarianna Hietakangasta pyytää listaamaan tamman 44:stä voitosta ne kaikista mieleenpainuneimmat, linjoille laskeutuu hetken hiljaisuus.

”Niitä on niin paljon... Tietenkin kotimaiset suurvoitot, kuten Kriterium ja Derby. Suur-Hollolassa viisivuotiaana ykköseksi yltäminen oli tammalta huikea saavutus. Muista sitten esimerkiksi Orsi Mangelli. Me olimme ihan puulla päähän lyötyjä, kun Make halusi edes ilmoittaa tamman sinne. Saati, että se voittaisi.”

”Make tiesi mitä teki, ja ennakkoluuloton kilpailuttaminen tuotti tulosta sekä unohtumattomia elämyksiä. Ulkomaan kilpailumatkoilla oli usein mukana meidän ystäviämme ja tuttaviamme. Oli ihanaa jakaa iloa ympärille.”

Passionate Kemp täyttää pian 20 vuotta. Tamma elää ja voi hyvin Saku ja Maini Mikkolan luona Längelmäellä. Kilpauransa jälkeen Passionate Kemp vietti kahdeksan vuotta Ruotsissa Menhammarin siittolassa.

”Hyvä tamman oli sielläkin olla, mutta kyllä Mikkolat kohtelevat Passia kuin kuningatarta. Tamma ei ole mammamainen, vaan se on liikkuvaa sorttia. Passi on ikäisekseen valtavan hienossa kunnossa.”

Samaan aikaan, kun Passionate Kemp valoi kannuksiaan ympäri Eurooppaa, laajeni toiminta myös Hietakankaiden Seinäjoen kupeesta hankkimalla kotitilalla. He olivat rakennuttaneet tyhjälle tontille kaiken talosta ja tallista lähtien.

Sarianna oli kotitilan hevosten vastuuvalmentajana, ja Esa auttoi sen minkä omilta työkiireiltään ennätti. Välillä tallilla oli palkattu työntekijä.

Ajohevosia oli enimmillään kymmenen. Työtahti oli tiivis, ja vaikka menestystä tuli muiden muassa Nesmile Willillä, Cacce Shotilla ja Finish Flyerilla, vastuuvalmentaja poltti itseään loppuun.

”Mun into lopahti täysin siinä vuoden 2014 tienoilla. Sanoin jo ääneenkin, etten enää ikinä istu hevosen kärryille. Mutta vannomatta paras”, lausuu Hietakangas. Hevostaukoa kesti viitisen vuotta. Sinä aikana hän opiskeli sisustussuunnittelijaksi.

”Olin töissäkin sisustustoimistossa, ja tein esimerkiksi Seinäjoen raviradalle sisustussuunnitelman, mutta sitä ei siirretty täytäntöön, kun radan johtaja vaihtui. Jokimaalle mä olen suunnitellut uuden lounasravintolan. Tykkään sisustussuunnittelijan työstä, ja tälläkin hetkellä mulla on käynnissä pari projektia.”

Projektiensa ohessa Hietakangas pitää Jokimaalta Juuso Holttisen tallista vuokraamissaan karsinoissa kahta treenattavaa, Passionate Kempin 12,6-aikaista jälkeläistä Rooferia ja nelivuotiasta suomenhevosta Ypäjä Norppaa. Lisäksi tallissa on Hietakankaan uskollinen 20-vuotias ratsu.

Käytävän toisella puolella pitävät ravureitaan Iikka Nurmonen ja Jenni Tuokko.

”Seinäjoen aikoina treenaaminen oli sellaista yksin puurtamista. Tällainen yhteisöllisyys sopii mulle paljon paremmin. Jokimaalla ovat ajopaikat aina laitettuina, eikä niistä tarvitse itse stressata.”

Seinäjoen tilansa Hietakankaat myivät 2019. Nykyään he asuvat Hollolassa, Vesijärven länsirannalla.

”Maatilasta luopuminen ei loppujen lopuksi ollut kova paikka, vaikka kaikki oli tehty alusta alkaen itse. Kaipasimme muutosta.”

”Vaikka mun ärhäkkä nivelreuma rajoittaakin fyysistä työntekoa, aion jatkaa hevosten parissa hamaan tulevaisuuteen. Tottakai se on Esankin tahdosta kiinni, kun yhdessä hommaa teemme. Enää en kuitenkaan mene sanomaan ”ei koskaan”, kuten tein viisi vuotta sitten. Haussa on uusi starttihevonenkin, joko Suomesta tai Ruotsista, mutta sopivaa on hankala löytää.”

Talli Hietsut Oy omistaa yksin tai yhdessä tuttaviensa kanssa kahdeksan hevosta. Lauantai on Hietakankaille suuri päivä. Heille syntyi vuonna 2017 kaksi varsaa, Consalvo ja Betty Roof. Nyt molemmat ovat kriteriumfinalisteja.

”Se on ihan uskomatonta. Karsintailta oli jo jännä, mutta finaali on vielä ihan jotain muuta. Jännitin aikoinaan Passionate Kempin Kriteriumia hurjasti, mutta nyt tunne on varmaan kolminkertainen. Esankin puolesta pelottaa, hänelle pitää varata Teivoon nitropurkki mukaan”, Hietakangas nauraa.

Hietakankaiden luottomies Markku Nieminen treenaa sekä Consalvoa että Betty Roofia. Ensin mainitun syntymässä oli mutkia matkassa.

”Meillä oli lahjakas Almira-tamma, mutta se sairasti headshaking-syndroomaa, eikä pystynyt radoilla kapasiteettiaan vastaaviin tuloksiin. Ajateltiin, että tamma periyttää kykynsä sitten varsoilleen, ja niin me varattiin sille astutus Ready Cashillä.”

”Kun tamma oli Ranskassa astutusmatkallaan, Ready Cashin agentilta tuli ilmoitus, että Almira on pudotettu astutuslistalta pois, koska sen meriitit eivät ole riittävät. Mietimme, että mitä ihmettä me nyt teemme?”

”Olin menossa katsomaan Prix d'Ameriqueta, ja ajattelin, että koetan reissulla hyödyntää vanhoja kontaktejani. Astelin Prix d'Ameriquessa jututtamaan Ready Cashin osaomistaja Philippe Allairea, jonka isällä olin ollut aikoinaan töissä. Philipellä oli hevonen mukana päälähdössä, ja hän oli hyvin kiireinen mediapyörityksessä.”

”Huikkasin Philipille, että hei, ei olla nähty aikoihin, mutta olisin pyytänyt palvelusta. Tarvitsen astutuksen Ready Cashillä. Ihme kyllä, hän muisti minut. Hän kysyi heti, että: ”Passionate Kempillekö?”. Vastasin, että ei, vaan eräälle toiselle tammalle. Hän tokaisi, että ei ongelmaa, laita sähköpostia vaimolleni. Niin tein, ja reilun vuoden päästä syntyi Consalvo.”

Sarianna Hietakangas kertoo, että Consalvo oli syntymäpäivälahja hänen miehelleen.

”Esa jaksoi aina uskoa Almiraan, ja oikeastaan Consalvon syntyminen on hänen ansiotaan.”

Almira vaikuttaa nykyään Savossa, sillä Hietakankaat ovat päättäneet pitää vain yhtä siitostammaa. Ja se tamma on tietenkin Passionate Kemp, jonka varsa Betty Roof koettaa toistaa emänsä vuoden 2004 Kriteriumin uroteon.

”Passin tammavarsaa odotettiin liki kymmenen vuotta, ja tässä se nyt on. Betty Roofiin liittyy muitakin poikkeuksellisia tunnesiteitä kuin emä ja valmentaja. Omistajakimppaan kuuluu Immosen Nina, joka hoiti Passionate Kempiä, kun tamma oli 5-vuotias.”

Kuten edellä kävi ilmi, Sarianna Hietakangas jännittää hervottomasti hevostensa juoksuja. Hän kertoo, että vaikka onkin sosiaalinen luonne, hän haluaa seurata startit yksin.

”Mä piiloudun aina johonkin nurkan taakse, ja ainoastaan kurkin radalle.”

”Erään kerran, kun Passi kilpaili Italiassa Montegiorgiossa, Keskisen Martti oli reissussa mukana. Starttihetki läheni, ja mä vetäydyin katsomaan kisaa kasteluauton taakse loppusuoran päähän. Auton takana kykkiessäni näin jalkaparin askeltavan kohti. Se oli Martti. Häntäkin jännitti niin paljon, että oli vetäytynyt syrjemmälle katsomaan lähtöä”, Hietakangas hymyilee ja jatkaa:

”Niinhän se on, että sitten kun et koe tällaisia tunteita, on aika vaihtaa lajia.”

Yhteisöllisyys on avainsana myös lähestyvän Kriteriumin osalta.

”Me ollaan Esan kanssa saatu raveilta niin paljon Passin ja Bret Bokon ja muiden kautta, mutta meillä on mahtavia kimppakavereita, joille tämä on palkinto pitkäjänteisyydestä ja kärsivällisyydestä.”

Miten Consalvon ja Betty Roofin sitten käy Teivon Kriteriumissa?

”Finaali on pitkästä aikaa terävimmän kärjen takanakin tosi tasokas. Betty Roof arkoi Oulussa kavionpohjiaan – se on sen emältä perittyä. Tamma oli jo Kriteriumin karsinnassa hyvä, mutta petrannee vielä finaaliin. Lähtöpaikka on vain kurja.”

”Make on harvoin kommentoinut mitään hevosta niin rohkeasti kuin Consalvoa. Hän sanoi jo varhain, että meillä on tällä kaudella vain yksi tavoite, Kriterium. Consalvo on ronskinkokoinen varsa, ja se on kunnolla valmis vasta ensi vuonna. 2600 metrin matka passaa oriille, ja lähtöpaikka on mainio. Consalvo on se meidän valttikortti.”