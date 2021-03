10-aikainen In Royalty Boko siirtyy Hoss-tammojen leiriin - ”Eilen tuli mieluisa puhelu”

Terhi Piispa-Helisten

In Royalty Boko kiitämässä Mika Forssin ohjastamana kohti ennätystään 10,5 ja Toto75-voittoa Mikkelissä viime kesänä. Tuomas Korvenojan ja Marjo Kivimaan valmennuksessa kisannutta tammaa odottavat nyt uudet tehtävät Sukkisten kartanossa.

Hevosurheilu uutisoi In Royalty Bokon (Zola Boko – Zenena Boko) päättäneen hankosidevamman vuoksi kilpauransa ja siirtyvän siitokseen. 6-vuotiaan vauhtimyllyn tuleva osoite on nyt selvillä. Siitostamman päiviään In Royalty Boko siirtyy viettämään Nousiaisiin Hoss-kasvateistaan tunnetun Sukkisten kartanon tiluksille.

Viimekesäisen Jouni Kaikko Memorialin ykkönen In Royalty Boko ehti kilpailla vain 33 kertaa. Voittoja tuli kahdeksan ja muita totosijoja yhdeksän kappaletta. Tamma keräsi kaviourilta tienestejä hieman yli 70 000 euroa. Ennätys 10,5 syntyi viime kesänä St. Michel -viikonloppuna, kun In Royalty Boko tykitti II-Divisioonakarsinnassa täysosuman.

”Huomasin Hevosurheilun jutun, ja ajattelin tehdä tammasta tarjouksen. Viikonloppuna ei kuulunut vastausta, ja mietin jo, että tarjoukseni ei tuottanut tulosta. Eilen maanantaina tuli sitten mieluisa puhelu”, iloitsee Viljami Härmälä.

”In Royalty Boko on nyt Ruotsissa Sisulla, mutta puhe oli, että tamma tulisi meille loppuviikosta. Sitten aletaan miettiä siemennystä. Partneriksi on valittu Googoo Gaagaa. Entinen omistajaporukka halusi kyseisen oriin, ja meillä sattui olemaan yksi varaus Googoo Gaagaalle. Mietittiinkin, että mihin se käytetään, ja tässä kävi hyvin, kun ori sopii In Royalty Bokolle. Tamma on tärkeä Kivimaan Marjolle, ja ensimmäinen varsa menee entisille omistajille.”

In Royalty Bokon aiemmat omistajat ovat Marjo Kivimaa ja Perttu Hiironen.

Härmälöillä on nyt kuusi aktiivista siitostammaa. Tulokas saa Viljami Härmälän suun messingille.

”Nuori tamma, joka on mennyt Suomessa mailin 10,5-vauhdilla ja täyden matkan kahtatoista. In Royalty Bokon varsat tulevat Suomen rekisteriin.”

Härmälällä on edessään muutenkin jännittävä viikko, sillä hänen valmentajauransa debyytti on edessä perjantaina. Härmälän treeniin siirtynyt Goldiivo Hoss palaa Turussa paussilta.

”Itse en ruunaa hirveänä pelaisi. Se muuttuu kilpakärryt perään saadessaan niin totiseksi. Onneksi kyydissä on voimakas kuski”, Härmälä hymyilee ja kutsuu Goldiivo Hossia perjantaina ohjastavaa ystäväänsä Olli Koivusta hellittelynimellä ”Turun vanupuikko”.

