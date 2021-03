Jääkiekon maailmanmestari Antti Pihlström ohjastajakurssilla: "Jännät paikat myös Peanutsin kanssa"

Ammattikiekkoilija Antti Pihlström on "siinä sivussa" kasvanut vankaksi hevostoimijaksi. Vaimo Tiia on hevosihminen ja jääkiekkomies on ollut hevosmieskin noin vuodesta 2008.

LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Se on siinä! Juhamatti Aaltonen, Joonas Kemppainen ja Antti Pihlström iloitsevat maalista USA-ottelussa MM-kisoissa 2017.

Nyt Pihlström ottaa uusia askelia hevosurallaan. Hän on mukana Hippoksen ohjastajakorttikurssilla, jonka loppukoe on 24. huhtikuuta Vermossa. Tämä herättää monia kysymyksiä: miten käy jääkiekkouran, kuinka aktiivinen ajomies jatkossa nähdään ja jännittääkö ohjastehtävä enemmän kuin MM-finaali?

"Jääkiekkouran pitäisi kyllä jatkua vielä joitakin kausia", Pihlström kertoo.

"Sopimus ensi kaudelle on auki, enkä voi sitä tilannetta kommentoida, mutta erilaisia mahdollisuuksia löytyy. Jatkanko Jokereissa vai pelaanko muualla, sen näkee sitten. Terveys on itse asiassa nyt parempi kuin pitkään aikaan. Oli harmi, miten tuo päättynyt kausi meni on ja off -tilassa koronan kanssa, kun oma vire olisi ollut vaihteeksi hyvä. Pahan polvivamman jälkeen pari kautta meni aika hankalaksi, kuntouttaessa ja pelatessa, mutta nyt tilanne on mitä mainioin. Toki ohjastajakortin hankinta ehkä jollain tavalla enteilee aikaa uran jälkeen. Hankitaan semmoinenkin lupa, ja harrastetaan ja tehdään hevosten kanssa jatkossakin ilman muuta paljon. Hevoset ja omat onnistumisethan ratkaisevat sitten kuinka vakavissaan tehdään mitäkin. Ainakin hevosenomistaminen ja kasvatuskin on meillä nyt jo aika laajalla rintamalla."

"Kyllä se ohjastaminen jo nyt jännittää tavallaan vähän, vaikka olen ihan jonkin verran käynyt Anne Kankaan tallissa ajamassa monenlaisia hevosia - treenaamassa tätä ajohommaa. Toisaalta ajattelen, että oman jääkiekkouran pohjalta on kokemusta jännityksen käsittelystä. Oma kokemus on, että kun peli alkaa, virta vie mennessään, oli sitten kyse kuinka isosta pelistä hyvänsä. Ei ole aikaa enää miettiä ja kaikki alkaa sujua."

Miten hevoset täyttävät Pihlströmin perheen arkea tällä hetkellä?

"Aika totaalisesti. Meillä kotona on ratsutalli, jossa vuokralaiset ovat täyttäneet paikat. Sijainti Kivistössä lähellä lentoasemaa on hyvä, ja asiakkaita on jonoksi asti. Tällaiselle on pääkaupunkiseudulla varmaankin enemmän kysyntää, kuin mitä on tarjontaa paikoista. Myös ravureihin on satsattu, ja joitakin onnistumisia ja kivoja elämyksiä saatu vuosien varrella. Varmaan kiinnostus ei olisi sama lajiin, jos ei olisi onnistuttu välillä. Peanutsin kanssa on nyt jännää, ottaako se lisää askeleita kohti huippua vai ei? Ihan hyvältä vaikuttaa. Meillä on pieni osuus Anne Kankaan valmennettavasta."

"Fashion Duo, Southwind Tequila, Arctic America ja sen jälkeläinen derbyfinalisti American Hero ja Kasvattajakruunun kaksivuotiaana voittanut She Rains muiden muassa ovat tuoneet meille hyviä fiiliksiä. Nyt on osia muutamasta starttihevosesta ja viisi enemmän tai vähemmän omaa siitostammaa, kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunun voittaja Fashion Duo (i. Classico Merett, kantaa Broadway Hall), Arctic America (Andover Image), Ladynato (Donato Hanover, kantaa Broadway Hall), Southwid Tequila (Cantab Hall, kantaa Knows Nothing). kolme siis varsoo tänä keväänä, ja sekin on jännää."

"Kesä on ainakin aikaa yrittää saada kokemusta kilvanajosta olettaen että ajolupa saadaan. Jääkiekkouran jatko nähdään sitten. Jos ja kun se jatkuu, niin ehkä seuraava kesä on taas mahdollista kilvanajoaikaa. Tässä ammatissa on sopivan pitkä kesäloma. Mutta aika näyttää vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin."

Anu Leppänen

Jääkiekkoilija Antti Pihlström on tottunut menestymään hevosenomistajana. Hänen yksin tai kimpassa aiemmin omistamiaan hevosia ennen kuvan voittoa olivat mm. Southwind Tequila, Fashion Duo ja Will Be Fever. Kuvassa voittovuorossa oli ensimmäinen oma kasvatti She Rains kaksivuotiaiden Kasvattajakruunussa 2018.