Tamara Skutnabb suuntaa takaisin Östersundiin – "uudet hevosenomistajat tervetulleita"

Tamara Skutnabb pohtii sopivaa hetkeä vaihtaa B-lisenssi A:han. "On tärkeätä uran kannalta, että tuore A-valmentaja saa heti ainakin muutaman otsikkohevosen", hän sanoo realistisesti.

”Kuukauden, puolentoista päästä olisi tarkoitus suunnata takaisin Östersundiin päin”, kertoo Tamara Skutnabb loppukevään suunnitelmistaan. Östersundin rata tuli Tamaralle tutuksi hänen opiskellessaan lähllä sijaitsevassa Wångenin valtiollisessa hevoskoulussa.

Valmistuttuaan viime keväänä hippologiksi piti Tamara aluksi valmennettaviaan Wolmstassa Sundsvallin lähellä, mutta ennen vuodenvaihdetta hän siirsi hevoset Sundsvalliin Bergsåkerin radalle.

”Tässä on oikein hyvät paikat valmentaa hevosia, mutta kyllähän minun 23-vuotiaan aloittelevan valmentajan on vaikea kilpailla valmennettavista Bergsåkerin valmentajien kanssa. Niinpä muutto Östersundiin tuntuu tässä vaiheessa uraani järkevälle ratkaisulle”, toteaa Skutnabb.

Vajaat 200 kilometriä länteen Sundvallista sijaitseva Östersundin ravirata ajaa vuonna 2021 25 kilpailupäivää hyvin vertailukelpoisilla palkinnoilla. Pienimmät palkinnot tavallisissa lähdöissä ovat 25 000 kruunua.

Suurimmat kilpailupäivät ovat Jämtland Stora Pris kesäkuun alun V75-kierroksen yhteydessä sekä heinä-elokuun vaihteessa ravattava kylmäveristen derby.

Östersundin kilpailupäällikkönä toimiva Mattias Stenby on mielissään saadessaan Tamara Skutnabbin valmentajaksi kotiradalleen.

”Raviurheilu kaipaa Tamaran kaltaisia nuoria, motivoituneita ja haasteita pelkäämättömiä nuoria valmentajia. Tamaran eduksi lasken myös, että hän panostaa sekä valmentamiseen että ohjastamiseen. Bonuksena hänellä on myös montélisenssi”, suitsuttaa Stenby tulevaa A-lisenssivalmentajaansa.

A-lisenssiin vaadittavat koulutukset Tamara Skutnabb on jo käynyt, mutta tähän asti hän on valmentanut seitsemää valmennettavaansa B-lisenssillä.

”Aktivoidessani A-lisenssini on minulla oltava jokunen hevonen lisää valmennuksessani. On tärkeätä uran kannalta, että tuore A-valmentaja saa heti ainakin muutaman otsikkohevosen. Kerranhan sitä saa vain mahdollisuuden debytoida A-valmentajana. Joten uudet hevosenomistajat ovat aina tervetulleita”, pohtii Tamara sopivaa ajankohtaa lisenssin vaihdokseen.

Muutto Östersundiin tulee ajankohtaiseksi, kun uusi reilut parikymmentä karsinaa sisältävä ratatalli valmistuu. Kyseessä on suuremman mittaluokan hanke Östersundin raviradalle.

Mattias Stenbyn mukaan käytännössä kaikki karsinat on vuokrattu. "Saamme jatkuvasti kyselyitä uusilta vuokraajilta. Meillä on hyvä syke päällä Östersundissa, ja olemme pärjänneet oikein mukavasti Pegasus2020 -tilastoisssa, joissa vertaillaan Ruotsin raviratoja erilaisilla mittareilla. Uuden tallin rakentamista vauhditti luonnollisesti Tamaran kiinnostus ryhtyä ratavalmentajaksi Östersundiin."

Skutnabbin panostukset ohjastajauraan Ruotsissa ovat jo tuoneet hänelle mukavasti lainaohjastettavia. Tulevana lauantaina Tamara ohjastaa Bergsåkerin kolmannessa lähdössä ennen V75-kierrosta Robert Skoglundin valmentamaa All Cashia nuorten ohjastajien lähdössä.

”Hiittasin itseasiassa tamman tänään (keskiviikkona), ja se tuntui oikein hyvälle. Joten en ole kovin yllättynyt jos olisimme mukana kärkitaistelussa”, vihjaa Tamara lauantain ajokistaan.

Nuorten ohjastajien lähdössä voittaja palkitaan 40 000 kruunulla, ja juuri nuorten ohjastajien kilpailumahdollisuuksista Ruotsissa Tamara on hyvin tyytyväinen: ”Kun näissä lähdöissä maksetaan kunnon ykköspalkinnot, on valmentajilla suurempi into ilmoittaa hevosia lähtöihin."

Omista valmennettavista seuraavaksi starttaa Surprise Lily, joka on mukana Danneron tiistain lounasravien toisessa lähdössä – tosin Bo Eklöfin ohjastamana.

”En ole oikein onnistunut tamman kanssa, ja sanoinkin omistajalle että kokeillaan nyt rutinoituneempaa kuskia, jotta tamma saisi näyttää todellisen luokkansa”, toteaa Tamara Skutnabb sponsorinsa Jalohepo Oy:n omistaman 6-vuotiaan tamman tulevasta kilpailusta.

Tamara Skutnabb tulee tunnetusti todellisesta raviperheestä. Isä on kaikkien raviharrastajien tuntema Erik Skutnabb ja äiti Brita Flander. Vanhemmat ovat olleet talven yli auttamassa Tamaraa hevosten kanssa Sundsvallissa. Mutta seuraavatko vanhemmat perässä Östersundiin, on vielä auki.

”Toimin luonnollisesti itsenäisenä valmentajana. Vanhempani ovat luonnollisesti iso tuki turva sekä myötä- että vastamäissä. Oli sitten kyse valmennuksellisista tai muuhun elämään liittyvistä asioista. Vaikuttaa sille, että vanhempani eivät itsekään oikein tiedä, mitä aikovat jatkossa tehdä. Sen verran on selvää, että he lupautuivat auttamaan minua muutossa Östersundiin”, Tamara kertoo tyytyväisenä,

