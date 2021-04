Skandaali syvenee Case Propulsionissa: "Näin ei toimita oikeusvaltiossa"

Terhi Piispa-Helisten

Case Propulsion - saaga vailla vertaa.

Sulkysportin nettisvulla julkaistiin eilen kyseinen avoin erokirje. Sen liitteenä oli myös Svensk Travsportin eli keskusjärjestön toimitusjohtajan Maria Croonin sähköposti, jossa hän yhden tulkinnan mukaan lateli erittäin kapulakielisessä viestissään ehtoja Ruotsin ravien vastuu- ja kurinpitolautakunnan toiminnalle. Sähköposti oli seurausta siitä, että vastuulautakunnan puheenjohtajat, juristeja kumpikin, olivat kieltäytyneet Croonin kutsusta neuvonpitoon.

Olaussonin ja Fasslin mukaan on ennenkuulumatonta, että ST voi katsoa aiheelliseksi kutsua toisen osapuolen edustajat neuvonpitoon vastapuolen selän takana. Lakiteksti on moninaista puheenjohtajien lähettämässä avoimessa kirjeessäkin, mutta asian ydin lienee, että Olaussonin ja Fasslin näkemyksen mukaan näin ei toimita EU:ssa eikä oikeusvaltioissa yleisesti ottaen. Heidän oikeuskäsityksensä mukaan kaikkien osapuolten pitää olla läsnä kaikissa (oikeus)tapaukseen liittyvissä neuvonpidoissa.

Laki-ihmisten Olaussonin ja Fasslin näkemyksen taustalla on se, että Ruotsin korkein oikeus on 2001 antanut oikeutuksen keskusjärjestölle toimia oman tuomitsemis- ja rankaisumenettelynsä mukaisesti. Näin voidaan päätöksen mukaan toimia "niin kauan kuin toimitaan yleisen oikeuskäytännön mukaisesti ja taataan osapuolille oikeus tasapuoliseen käsittelyyn".

Case Propulsionissa ei Olaussonin ja Fasslin mukaan tämä vaatimus ei enää toteudu. ST:n viestinnästä vastuulautakunnan suuntaan tuntuu Olaussonin ja Fasslin mukaan tulevan läpi oikeusvaltioperiaatteen vastaisesti, että "lautakunnan jäseniä voidaan vaihtaa, jos he käyttäytyvät ST:n kannalta epämukavasti".

Tästä pääset Sulkysportin sivuille avoimeen kirjeeseen ja sen liitteenä olevaan Maria Croonin nuhtelusähköpostiin.

TOIMITTAJAN KOMMENTTI

Propulsionin omistajan ja valmentajan vastuiden tutkimisesta ja tuomitsemisesta on siis syntynyt ja syntymässä odotettuakin sakeampi soppa Ruotsissa ja muuallakin. Lautakunnan ja osapuolten kokoontumisesta oli sovittu viikolle 20, mutta homma tuntuu nyt - taas kerran - venyvän. Vasta vastuulautakunnan jakamien rangaistusten jälkeen oli päätetty osapuolten kesken käydä siviilioikeutta tai muuten sopia Propulsionin palkintorahoihin liittyvä riita.

Kyse siviiliriidassa on Propulsionin Ruotsin raveista vuosilta 2015-2020 juoksemista n. 26 miljoonan kruunun palkintorahoista, jotka Stall Zetin tulisi ST:n mukaan palauttaa, koska kyseinen ura oli "väärin kilpailtu".

Tapaus venyy ja paukkuu siis joka suuntaan. Taustalla vielä muut maat, mm. Suomi, odottavat ja odottavat Ruotsin päätöksiä: miettivät samalla pitääkö sen jälkeen ja keneltä hakea takaisin Propulsionin näissä muissa Euroopan maissa voittamia palkintoja? Myös näissä kyse on huomattavista rahasummista ja näissä on yhtä lailla kilpailtu sääntöjen vastaisesti.

Euroopassa on nimittäin kiellettyä kilpailla hermokatkaistulla hevosella, jollaiseksi Propulsion osoittautui. Ruotsin sääntöjen mukaan vastuu on omistajalla ja valmentajalla, mutta myös keskusjärjestö itse on toiminut virheellisesti, kun se on aikanaan hyväksynyt oriin kilpailuoikeuden. Tuontipapereista käy hyvin selvästi ilmi, että hevoselle on suoritettu tämä Amerikassa sallittu, mutta Euroopassa kilpahevoselle kielletty, operaatio. Omistaja (hevosen ostaja huutokaupasta Amerikasta) ei huomannut, keskusjärjestö ei huomannut ja valmentaja ei huomannut, kenen on vastuu? Tästä kiistellään varmasti vielä pitkään ja hartaasti.

Stall Zetin omistajalla Bengt Ågerupilla on tosin isompiakin kysymyksiä, mm. miljardiluokan (euroissa!) riita Ruotsin verottajan kanssa. Hän väittää asuneensa ulkomailla, osin Ahvenanmaalla, myydessään lääkefirmansa, eikä näin olisi oman ilmoituksensa mukaan ollut verovelvollinen Ruotsiin myynnin tapahtuessa. Sananlaskua mukaillen: elefanteilla on elefanttien murheet.

Ruotsin raviurheilulla menee huikeissa lukemissa huitelevan ravipelimyynnin myötä lujaa, paljon lujempaa kuin meillä naapurissa, mutta ongelmat ovat osittain samat. Täyttääkö raviurheilun yleinen päätöksenteko vastuullisuudessaan ja läpinäkyvyydessään eurooppalaisen hyvinvointi- ja oikeusvaltion vaatimustason?