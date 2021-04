"On vaikeata ymmärtää ihmisiä, jotka nostavat mediassa esiin jatkuvasti raviurheilun epäkohtia. Sen jälkeen he harmittelevat uusien hevosenomistajien löytämisen vaikeutta” – Fredrik Fransson on kylmäveriraviurheilun sanansaattaja

Monster Trav on nykyään Ruotsin suurin kylmäverisiittola

Kaj Närhinen

Ruotsilla ja Norjalla on yhteinen kantakirja kylmäverisille. Fredrik Fransson kertoo, että kylmäverioriin tammamäärä Ruotsissa on rajattu 95 tammaan, joista 70 ruotsalaista tammaa ja 25 Norjan rekisterissä olevaa tammaa.

Järvsössä noin 40 kilometriä pohjoiseen Bollnäsistä sijaitsee Fredrik "Frasse” Franssonin oriasema sekä valmennustallit.

"Toimintamme ydin sijaitsee kotitilallani. Perheelläni on ollut aina muutama hevonen. Ihan tavallisia hevosia, ei suurempia tähtiä. Viitisentoista vuotta sitten minulle syntyi ensimmäinen oma kasvatti. Sen jälkeen toiminta onkin kasvanut aika vauhdilla”, kertaa Frasse Fransson hevospuolen toiminnan kehittymistä.

Meillä Frasse tarkoittaa itseänsä sekä vaimoaan Michaelaa, joka on kokopäiväisesti mukana hevosyrityksen toiminnassa. Frassen kotitilan lisäksi pariskunta vuokraa tiloja ja peltoa naapurissa asuvalta Frassen enolta, joten kyseessä on todellinen perheyritys.

Viitisen vuotta sitten Fransson aloitteli pienimuotoisesti siitosoriiden pitämistä. Viimeisen kolmen vuoden aikana oripuoli on kasvanut räjähdysmäisesti.

"Tänä vuonna käytössämme on kymmenkunta siitosoria. Varauksia on tullut mukavaan tahtiin, ja 300 siemennettävän tamman raja rikkoutunee tänä vuonna. 200 tammaa siemennetään täällä ja 100 tammaa siirtospermalla. Pientä kasvua edellisvuoden tammamäärään on odotettavissa. Olemme tammamäärällä mitattuna selkeästi suurin kylmäverioriasema Ruotsissa”, kertoo Fransson siittolatoiminnan suuntaviivoja alkavalle siitoskaudelle.

Siirtospermatoiminta toimii tällä hetkellä Ruotsissa oikein hyvin, sillä Franssonin mukaan siirtosperman kuljettamisen on ottanut vastuulleen siihen erikoistunut yritys.

Siittolatoiminnassa Franssonin pariskunnalla on selkeä työnjako.

"Michaela hoitaa kaikki siemennykset siittolassamme. Tiinehtyvyysprosentti on ollut erinomainen. Esimerkiksi kaikki meidän omat ja täysihoidossa olevat tammat, joita on yhteensä reilut parikymmentä, tiinehtyivät viime vuonna sataprosenttisesti”, kehuu Frasse vaimonsa panosta siittolan toiminnassa.

"Kiintiöt ovat mielestäni sopivat. Tammojen pitääkin jakautua useammalle oriille, tärkeintä kylmäverikasvatukselle on, että riittävä määrä tammoja astutetaan. Ilman laajapohjaista kasvatustoimintaa ei ole rakennuspohjaa tulevaisuudelle”, toteaa Frasse Fransson realistisesti.

Lukiessa läpi listaa siitoskaudella 2021 Monster Trav -siittolassa astuvista oreista ymmärtää hyvin suuren tammamäärän. Kirkkaimpana tähtenä on luonnollisesti ensimmäistä kauttaan Ruotsissa astuva Odd Herakles, mutta myös esimerkiksi Horgen Tore, Tekno Jerven ja Ängsborken ovat varsin mielenkiintoisia oreja. Tämän lisäksi Franssonilla on ensimmäistä kertaa lämminverinen ori Hayden Hanover paikan päällä astumassa, joka on peitsarisukuisena todella erisukuinen vaihtoehto tammanomistajille.

"On hauska kokeilla lämminverioriin pitoakin. Varauksia Hayden Hanoverilla on jo tässä vaiheessa kautta 40 tamman verran”, toteaa Frasse peitsarioriin myönteisestä vastaanotosta ruotsalaisten tammanomistajien keskuudessa.

Yrittäjähenkisenä ja ulospäin suuntautuneena ihmisenä Frasse Fransson on opittu tuntemaan hyvästä asiakaspalveluasenteestaan niin tammanomistajia kuin valmennuksessa olevien hevosten omistajia kohtaan.

"Tyytyväinen asiakas on luonnollisesti yksi tärkeimmistä osista toiminnassamme. Käytämme paljon nykytekniikkaa hyväksemme informoidessamme asiakkaitamme. Lähetämme tammanomistajalle ajantasaiset tiedot puhelimeen, tai osaomistajalle videoita hevosen hiitistä. Minulle on tärkeätä, että asiakkaamme tietävät missä mennään hänen hevosensa suhteen."

Sivuttuamme hevosten valmentamista, kääntyy puhe väkisinkin Odd Heraklesiin. 11-vuotias ori astuu ensimmäistä kauttaan Franssonilla. Ori debytoi Franssonin valmennuksesta lauantaina Bergsåkerissa josta kotiintuomisina oli hopeatila Månlykke A.M:n jälkeen.

"Sekä minä että ohjastaja Tom Erik Solberg olimme tyytyväisiä Odd Heraklesin starttiin. Ainahan sitä haluaisi voittaa, mutta Gunnar Melanderin hevonen oli todella hyvä eilen ja voitti meidät selityksittä. Loppusuoran kamppailu oli raviurheilua parhaimmillaan. Kärkikaksikko meni 21-alkuiset tulokset täydellä matkalla, kovaa valuuttaa huhtikuun puolessa välissä”, analysoi Frasse urheiluhenkisesti lauantain starttia, jossa Månlykke A.M. vyöryi loppusuoralla ohi johtaneen Odd Heraklesin.

"Solberg totesi Norjan ravimedialle startin jälkeen, että Odd Herakles tuntui paremmalle kuin kauden avausstarteissaan. Eilen ajoimme kuitenkin kengät jalassa, joten vaihteita jäi käyttämättä tuleviin startteihin”, totesi tyytyväinen valmentaja.

Siitostoiminta on keskeinen osa Odd Heraklesin kuluvaa kesää. Oriin ollessa kunnossa on kuitenkin tarkoitus kilpailla säännöllisesti, ja Franssonin mukaan mielenkiintoisia kilpailumahdollisuuksia on sekä Ruotsin että Suomen puolella.

Kilpailusuunnitelmat päivittyvät luonnollisesti hevosen kunnon mukaan. Vårbjörken Umajassa kolmen viikon kuluttua on kaiken ollessa kunnossa Odd Heraklesin seuraava startti.

"Tunnen olevani etuoikeutetussa asemassa saadessani valmentaa siitoskauden aikana kovaluokkaisia oreja. Saan hyvän tuntuman huippukylmäveristen ominaisuuksista”, toteaa Fransson hymyssä suin.

Franssonin pariskunta on panostanut voimakkaasti viime vuosina oriasematoiminnan lisäksi omaan kasvatukseen. Monster-etuliitteellä varustettuja kylmäverivarsoja syntyi viime vuonna kymmenisen kappaletta. Tälle vuodelle syntyvien varsojen määrä lähentelee kaiken onnistuessa pariakymmentä.

"Kylmäveripuoli on ollut ruotsalaisessa raviurheilussa jo pitempään mukavassa nosteessa. Astutusmäärät ovat nousseet aiemmasta ja kylmäverisille maksettavat palkinnot ovat hyvällä tasolla. Minua ilahduttaa erityisesti, että raviurheilun suurista nimistä Menhammarin, Mellby Gårdin, Daniel Redénin sekä Svante Båthin johdolla ovat satsanneet voimakkaasti kylmäverisiin viime vuosina", kertoo Frasse kylmäveripuolen myönteisestä kehityksestä viime vuosina.

Jutellessa Frasse Franssonin kanssa ei voi kuin tulla hyvälle tuulelle. Hän painottaa haastattelun aikana useamman kerran myönteisen sanoman levittämistä raviurheilusta.

"Minulla on paljon tuttuja sekä Norjasta että Suomesta. Saankin usein heiltä hyvän muistutuksen, kuinka hyvin asiat ruotsalaisessa raviurheilussa loppujen lopuksi ovat. Yritän omalta osaltani viedä eteenpäin raviurheilun myönteistä sanomaa realistisella tavalla. On vaikeata ymmärtää ihmisiä, jotka nostavat mediassa esiin jatkuvasti raviurheilun epäkohtia. Sen jälkeen he harmittelevat uusien hevosenomistajien löytämisen vaikeutta”, puuskahtaa Frasse.

Ulkopuolisen silmin voisi ajatella, että suuren siittolan ja vajaan parinkymmenen hevosen valmentamisessa olisi puuhaa tarpeeksi Franssonin pariskunnalle.

"Olen osaomistajana Järvsö Bergcykel Parkissa, joka tarjoaa eritasoisia downhill-ratoja pyöräilijöille. Erityyppisen maastopyöräilyn suosio on kasvanut viime vuosina Ruotsissa huomattavasti. Meillä on myös aika paljon kävijöitä Suomesta."

Pyöräilykeskuksen toiminta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, ja uusimpana investointina Fransson mainitsee melko vastikään valmistuneen hotellin.

Yrittäjähenkiseltä ja idearikkaalta Frasse Franssonilta eivät ideat hevospuolen toiminnan kehittämiseksi ole loppuneet, päinvastoin.

"Hevosten kuntoutustoiminta kiinnostaa meitä kumpaakin. On tarkoitus koronarajoitusten helpottaessa käydä naapurimaissa katsastamassa erityyppisiä hevosten kuntoutuslaitteita. Tämän lisäksi isompi talli valmennettaville olisi tarpeen, mutta kaikkea ei pysty samanaikaisesti toteuttamaan. On kuitenkin hyvä olla jotakin jota tavoitella”, päättää Frasse haastattelun virnistäen.