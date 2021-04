Kylmäveririntama vahvistuu: Månlykke A.M.:n kaataja siirtyy Suomeen - ”Jospa tämä olisi minun onnenkorttini”

Jukka Vepsäläinen

Omistaja Kari Tamio (vas.), valmentaja Raija Soini ja ohjastaja Pekka Vehviläinen pääsivät joulun alla 2017 Toto75-tasolla voittajakehään Kitan kanssa. Nyt Soini on hankkinut talliinsa mielenkiintoisen kylmäverisen, viimekesäisen ruunaruhtinaskisan kakkosen Hvalstad Odinin. "Hevosen pitäisi saapua tänne ensi viikon lopulla", kertoo Soini.

Kuopion Kurkimäessä asuva Raija Soini osti 10-vuotiaan norjalaisruuna Hvalstad Odinin lauantaisesta Traveran huutokaupasta Suomeen. Kauppahinta oli 85 000 kruunua.

”Kyseessä oli vahinko-ostos. Tarkoitus oli toki tarjota hevosesta, mutta ei noin paljon. Budjetti oli 6 000 – 7 000 euroa, mutta tuli pieni näppäilyvirhe. Sitten yritin paniikissa liu'uttaa puhelimen ruutua, ja kohta näyttö oli jumissa. Kun puhelin alkoi taas toimia, tuli ilmoitus, että sinun tarjouksesi johtaa. Kohta tulikin jo onnittelut, että sinun tarjouksesi voitti”, nauraa Raija Soini.

”Ounastelin, että Hvalstad Odinin hinta tulee kohoamaan sinne 10 000 – 20 000 euron väliin. Että yllättävän halvalla tämän tason hevonen sitten kuitenkin irtosi. Jospa tämä olisi minun onnenkorttini. Ei minulla ole hevosen suhteen suuria odotuksia, sellaista hyvää harrasteravuria ruunasta toivon. Jalat maassa ja päivä kerrallaan mennään. Hvalstad Odin voi olla täysi pommi tai sitten kultakimpale, aika sen näyttää. Aina olen haaveillut ykköstason menijästä. Se on varmaa, että Suomesta en olisi ikinä saanut tuon tasoista hevosta tuolla rahalla.”

Suomalaiset muistavat Hvalstad Odinin Ylivieskan viimekesäisestä Ruunaruhtinas -kisasta. Tuolloin vielä Öystein Tjomslandin treenissä kisannut Hvalstad Odin oli 1600 metrin avausmatkalla neljäs ja 2600 metrin mittelössä toinen. Myös kokonaiskisassa ruuna oli kakkonen, voittaja Pertturille 1,4 sekuntia hävinneenä.

Hvalstad Odinin uran arvokkain ykkönen tuli Ylivieskan visiitin jälkeen viime syyskuussa. Ruuna voitti tuolloin Bergsåkerissa Sleipners Nordiska Kampin ja tienasi 150 000 kruunua. Taaksensa Hvalstad Odin jätti itsensä Månlykke A.M.:n, joka starttasi tosin 20 metriä voittajaa taaempaa.

Myös montésta löytyy meriittejä. Hvalstad Odin oli viime syyskuussa Bollnäsissä ykkönen täyden matkan voltin tuloksella 25,1. Taakse jäi Don Viking, joka voitti seuraavassa startissaan montén Ruotsin mestaruuden. Kärrypuolen kylmäveristen Ruotsin mestaruuden voitti viime vuonna Månlykke A.M. ennen Don Vikingiä.

Viime kauden jälkeen Hvalstad Odin muutti Joakim Elfvingin treeniin, mutta alkuvuoden kolme yhteistä kisaa eivät tuoneet menestystä.

Kaiken kaikkiaan Hvalstad Odin on kilpaillut 80 kertaa. Voittoja on plakkarissa 17, kakkosia 13 ja kolmosia yhdeksän kappaletta. Ennätyksensä 22,8aly ruuna riuhtaisi viime kesänä Bollnäsissa. Hvalstad Odin on ravannut radoilta rahaa noin 92 000 euroa.

Hvalstad Odinilla on ollut ajoittain ongelmia toimivuuden suhteen. Näitä vinkeitä nähtiin Ylivieskassakin.

”Joo, sitä probleemaa on ruunalla ollut, ja se varmasti vaikutti laskevasti hintaankin. Elfving sanoi, että Hvalstad Odin on terve, mutta korvien välissä on ollut haasteita. Ruuna saisi ottaa hänen mukaansa tämän ravihomman rennommin. Kotona se on ihan rauhallinen, mutta ravipaikoilla kuumansorttinen”, Soini sanoo.

”Elfving oli sitä mieltä, että asia voisi korjaantua yksilöllisellä hoidolla ja valmennuksella. Sitä ruuna täällä saa, sillä se on nyt tallin ainoa ravuri. Aletaan valmentaa ratsastamalla, eikä stressata hevosta vielä kärryillä. Jos palat putoavat paikoilleen, niin Hvalstad Odinin pitäisi Elfvinginkin mielestä pinkaista radoilla vielä kovaa. Entiset omistajat halusivat luopua hevosesta, kun tämän kauden kisoissa ei alkanut tulla menestystä.”

Soinin mukaan ruunan kyydit Suomeen on järjestetty, ja Hvalstad Odinin pitäisi saapua uuteen talliinsa ensi viikon lopulla.

”Ruunalla tähdätään pääsääntöisesti kärrylähtöihin, mutta montéakin mennään ja minun siskoni ratsastaa sillä kilpaa. Kärrylähtöihin kysyn Vehviläisen Pekkaa ajamaan. Tykkään hänen ajotyylistään. Tarpeen vaatiessa tarjoillaan säästöreissuja, eikä hevosta laiteta liian ahtaalle. Kitan kautta opin aikoinaan tuntemaan Pekan.”

Soinin valmentama Kitta voitti Vehviläisen ohjastamana jouluaatonaattona 2017 Toto75-lähdön. Soinin Miina-sisko on puolestaan ajanut montéssa 11 starttia ja ottanut viisi ykkössijaa. Täysosumat tulivat Raija Soinin treenaamalla Silica Bankilla viime kesänä viiden viikon sisällä.

”Silica Bank on nyt ollut kotona, mutta omistajan kanssa on puhuttu, että ruuna voisi tulla takaisin tänne treeniin”, Soini valaisee.