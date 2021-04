Ubertino Grif pääsee suoraan kotoaan Finlandia-ajoon

Elina Paavola

Ubertino Grif ja Santtu Raitala ottivat Seinäjoki Racesta Finlandia-ajon paikan arvoisen kakkossijan.

Kahdeksanvuotiaalla oriilla Ubertino Grifillä (Libeccio Grif) ei ole pitkä matka osallistua Finlandiaan. Tallista Vermon kaviouralle ei ole 100 metriäkään, sillä ori asustaa Tom Erikssonin hoivissa Pettersson-Perklénin Vermon tallissa. Vammoista urallaan kärsinyt Reima Kuislan omistama Ubertino nousi juuri oikeaan aikaan huippuiskuun Finlandiaa ajatellen. Se tuli voimissaan voittaneen Dear Friendin perässä kakkosena maaliin. Tilaa tuli liian myöhään haastamaan, mutta ajoissa ottamaan kakkossija ennen ulkoa vinhasti tykittänyttä Willow Prideä.

"Kaksi kovaa starttia tuli viikon välein, joten kolmen viikon starttiväli Finlandiaan tuntuu juuri sopivalta", arvioi Tom Eriksson.

"Täällä Ubertino on asustanut syksystä alkaen, ja matka on ollut mielenkiintoinen. Taukoa on aiemmalla uralla ollut pahimmillaan melkein kaksi vuotta. Sitä kysyi tavallaan hevoselta ja itseltäänkin alussa, että onko tässä vielä kilpahevonen? Tuntui, että hevosessa oli se jokin jäljellä, kuten hyvissä hevosissa on vammojen jälkeenkin, ja näin se on nyt näyttänytkin."

Kuinka Finlandiaan valmistaudutaan.

"Heppaa liikutellaan tietenkin normaalisti. Mitään kilpailuvauhtista treeniä tuskin enää tulee. Se täytyy rakentaa sitten sen tunteen mukaan, joka hevosesta välittyy. Varsojen kanssa on sekuntikello, mutta näillä vanhoilla en yleensä aja edes kellon kanssa. Kyllä se aika hyvin on hallinnassa, mitä ajetaan kulloinkin. Tärkeintä on se tunne, mikä hevosesta välittyy ohjien kautta ja näkymänä sekä treenin aikana että talliin palattaessa. Jos tuntuu, että Ubertino vaatiikin reippaamman hiitin, niin ajetaan se sitten. Täällä Vermossa sekin on mahdollista, ja rata on melkein aina hyvä. Mielenkiintoista tämä suunnittelu nyt ainakin on, kun saatiin kutsukin näin hyvissä ajoin."

Onko Vermo huippuhevoselle oikea paikka asua?

"Tällä tämä on ainakin toiminut. Se saa olla tämän paikan orikomentaja yksin. Muutetaan sitten systeemiä, jos tuntuu että tarvitaan vaihtelua. Ninalla on se hyvä, että ei tarvitse jumittua mihinkään malliin. Vaihdetaan systeemiä, jos tuntuu ettei joku homma etene. Vaikka talli on iso, homma on pysynyt hevosten kohdalla aika yksilöllisenä. Ei näillä vanhoilla kilpahevosilla ehkä oikein onnistuttaisikaan näin hyvin, ellei niille voisi tehdä aika yksilöllistä ohjelmaa. Yksi vaatii yhdenlaistä ajoa, toinen toisenlaista. Justice Ås oli alkuun kesällä täällä, mutta muutti sitten Siuntioon. Religious ja Target Kronos ovat olleet siellä koko ajan näistä tallin vanhemmista tähdistä."

FINLANDIA-AJO RATKAISTAAN VERMOSSA SUNNUNTAINA 9.5. 110000 EURON YKKÖSPALKINNOSTA. KUTSUTTUJA OVAT TOISTAISEKSI DEAR FRIEND RUOTSISTA JA LE GROS BILL SEKÄ UBERTINO GRIF SUOMESTA.

