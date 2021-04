Ministeri Lintilän osaomistama lahjakkuus Izaak du Boulay suuntasi Ranskan raharadoille

Allez, allez, allez! Kyvykkään kolmevuotiaan Izaak du Boulayn matka kohti Ala-Normandiaa alkoi keskiviikkona.

Uransa avauksessaan 3. huhtikuuta Kaustisella täyden matkan voltin 17,2-vauhdilla läpi viilettänyt ja voimissaan kolmantena maalilinjan leikannut Izaak du Boulay lähti Rainer Björkrothin toisen suojatin Fighter Kissin tapaan Ranskan radoille ravaamaan. Izaak du Boulay menee Fighter Kissin tallikaveriksi Ala-Normandiaan Tomas Malmqvistille.

”Izaak du Boulay on tosi mielenkiintoinen varsa. Olen alusta asti tiennyt, että siinä on potentiaalia. Ilmoitin sen uran avaukseen kovaan lähtöön, mutta kun kyseessä oli kotirata, niin ajattelin, että miksi ei. Se ei näy videolla, mutta Pohjolan Ville sanoi, että loppukurvissa oli vastustajan pyörä Izaak du Boulayn mahan alla, eikä hän voinut laskea hevosta menemään. Suoraahan ori tuli sitten hyvin. Ville ei väittänyt, että varsa olisi ilman hässäkkää lähdön voittanut, mutta liki se olisi ollut ja mennyt 16-alkuisen ajan”, Rainer Björkroth kommentoi.

”Izaak du Boulay on monella tapaa miellyttävä hevonen. Sen ravi on erittäin sulavaa, kuin amerikkalaisella ravurilla. Luonnekin on hieno. Mulla on ajatuksena ajaa täällä Suomessa lähtöjä alle, ja lähettää sitten kynnelle kykenevät Ranskaan. Sinne ei mennä treenaamaan, vaan kilpailemaan. Izaak du Boulayta ei ole ideaa pitää täällä, kun se ei pääse Ranskassa syntyneenä mukaan kuin tavallisiin lähtöihin.”

Uraki des Sartsin pojan Izaak du Boulayn omistaa Team Izaak, johon kuuluu Suomen Hippoksen hallituksen entinen puheenjohtaja ja nykyinen elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Björkrothin Ranskan ”ristiretkeläisistä” on parhaiten pärjännyt Fighter Kiss. Se on voittanut noin puolentoista vuoden aikana Ranskassa peräti seitsemän kertaa ja tienannut yli 70 000 euroa.

”Malmqvist on vähän kallis valmentaja, mutta häneen päädyin Izaak du Boulayn kohdalla, kun Fighter Kiss on mennyt sieltä niin hyvin. Koetin tinkiäkin valmennusmaksua, mutta Tomas avasi kulurakennetta ja selitti systeemejään, niin ei siinä sitten mitään. Siellä treenataan kovaa ja pidetään hevosista hyvää huolta. Lisäksi hän käyttää parhaita kuskeja ja jockeyita. Tomaksen hevoset ovat menneet kautta linjan mahtavasti ja voittaneet lähtöjä solkenaan, ja laatuhan maksaa”, Björkroth kuvailee.

”Izaak du Boulay on nuori hevonen, enkä tykkää, että varsoilla ajetaan paljon kilpaa. Ranskassa on sekin hyvää, että siellä ikäluokkakisojen ja tavallisten lähtöjen välinen ero palkinnoissa on pienempi kuin monessa muussa maassa. Sen vuoksi palkintoja ehtii kerätä pitkin matkaa, eikä varsalla tarvitse välttämättä pyrkiä ikäluokkalähtöihin.”

Björkrothin hevosista Goncourt Dairpet ja toissavuotinen Pilvenmäki Special-kakkonen Fastoche Thieben ovat palanneet Ranskasta ja Philippe Daugeardilta takaisin Kaustiselle.

”Fastoche Thieben potee vanhaa Ruotsin startissa saamaansa vammaa. Laitellaan sitä rauhassa. Goncourt Dairpet ei pärjännyt Ranskassa odotetulla tavalla. En täysin ymmärrä heikäläistä systeemiä, mutta jos hevonen ei tiettyyn ikään mennessä ole tienannut tarpeeksi, niin kilpailuttaminen vaikeutuu ja Goncourt Dairpet'n kohdalla kävi näin.”