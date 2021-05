Elian Webin paikka vie saumat Paralympiaraveissa - tähtää Suur-Hollolaan

Terhi Piispa-Helisten

Täällä hallitsen minä, Elian Web. Katja Melkon valmennettavan Suur-Hollolan saldo on nyt 3., 2. ja 1. Tänä vuonna "Eetu" on taas palaamassa rikospaikalle.

Suomen viime vuosien parhaimpiin ravureihin kuuluneen Elian Webin alkukausi on ollut takkuinen, mutta lauantaina Göteborgissa ruuna puolustaa viime vuoden voittoaan Paralympiaravien finaalissa. "Eetun" valmentaja Katja Melkko ei siis odota ulkoradan lähtöpaikalta menestystä, vaan on kääntänyt katseen jo kesän Suur-Hollolaan, jossa tällä hevosella on myös viime vuoden voitto puolustettavanaan. Team Melkko & Sorosella on lauantain koviin 75-kisoihin myös muita saumoja, joista saamme lisäksi kommentit.

"Eetu on ollut nyt muutaman viikon dieetillä", Melkko kertaa viime vaiheita.

"Se on sellainen poika, joka pitää itsensä aika tukevassa kunnossa, ja nyt olemme laskeneet tosi tarkkaan, miten ruunaa ruokitaan. Se nyt treenaa aina hyvin, mutta tunne on harjoitustenkin perusteella, että tahti on tiivistymässä. Lauantain kisa on kivikova (Ecurie D., Aetos Kronos, Who's Who ja Delia du Pommereux muiden muassa), ja en odota tuolta melko ulkoradan paikalta muuta kuin että 'Eetu' tekisi hyvän suorituksen. Voittoon on nyt vaikea uskoa."

"Sen sijaan ajatuksissa on aika tiiviisti nyt Suur-Hollola-ajo. Jos päästäisiin hyvässä vireessä sinne? Toki jos ruunaa jossain kohtaa ei tämä kilpailuhomma enää nappaa, niin ei mitään koiteta väkisin. Mutta juuri nyt se tuntuu kuitenkin ihan omalta terävältä itseltään, joten lähdetään hyvillä mielin ja ylpeinä mukaan Åbyyn, vaikkei voitto häämöttäisikään."

Åbyssä on kaikkiaan neljä hevosta startissa lauantain 75-kohteissa, onko muita saumoja?

"Vähän huonot lähtöpaikat tuli kaikille. Helluva AM:lla (T75-1) oli jo hieno saavutus, kun päästiin mukaan Drottningpokalenin finaaliin. Kyllä menestys tuntuu siinäkin kaukaa haetulta tuolta paikalta. Kenzoki Boko (T75-2) on parantanut kovasti starteissa ja se tuntuu treenissäkin menneen eteenpäin. Viimeksi tuli haparointi lähtöön ja homma meni vaikeaksi, mutta hyvin ruuna tsemppasi. Se voisi olla jopa paras saumamme, jos menee niin kuin on tuntunut treenissä nyt. Jatketaan samalla varustuksella muuten, paitsi nyt vain ilman etukenkiä."

"MAS Capacityllä (T75-5) tulee nyt tasaisesti lähtöratoja ulkona auton takana, mikä on huonoin mahdollinen. Ruuna ei osaa mennä kaarteissa ulkona, missä kallistusta ei ole tai se kääntyy väärään suuntaan. Sieltä se lähtee huonolla rytmillä ja ei voi ladata alkuun. Sisempää se lähtisi oikeinkin lujaa. Nyt koitetaan ehkä ilman kaikkia kenkiä toista kertaa, mikä voisi auttaa tuota vähän. Ensimmäisellä kerralla tuli laukka, mutta se ei kyllä johtunut balanssista. Hevosen vireessä ei ole kertakaikkiaan mitään vikaa. Se on sama vahva menijä melkein joka kerta, mutta onnistumisia ei ole tällä hevosella tullut tilauksesta. Ja on se varmistunutkin rutiinin myötä jonkin verran."