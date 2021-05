Moni Viking sai Elitloppet-paikan

Terhi Piispa-Helisten

Moni Viking vieraili myös viime kesän St Michelissä. Tulos oli neljäs Hannu Torvisen ohjastamana ajalla 09,4.

Viime vuonna toukokuun viimeisenä viikonloppuna Moni Viking (Maharajah) 09,4 voitti Harper Hanoverin lähdön ME-tuloksella 11,9. Myöhemmin kesällä tuli vielä Åby Stora Prisin kahden miljoonan kruunun arvoinen voitto. Prix d'Ameriquessa tammikuussa ori laukkasi, mutta muuten myös talven Ranskan turnee oli rahakas.

Useimmiten Moni Viking on kilpaillut omistaja-kasvattajansa Jan Lyngin valmennuksesta, mutta Ruotsissa se on tavannut olla kuskillaan Björn Goopilla myös valmennuksessa - niin nytkin. Ori on loistanut pitkillä matkoilla, mutta se on todella pätkänopea ja milenkiintoisena yksityiskohtana on mainittu myös, että kaksi hiittiä voisi olla vahvalle hevoselle plussa. Näin Moni Viking, 8, on ilman muuta yksi jännimmistä, jollei jännin, uutuus Elitloppetiin.

Tästä linkistä pääset Moni Vikingin kilpailu-uran tietoihin.

Elitloppetiin kutsutut hevoset:

Ecurie D., Ruotsi

Don Fanucci Zet, Ruotsi

Vivid Wise AS, Italia

Aetos Kronos, Ruotsi

Dorgos De Quez, Ranska

Hickothepooh, Norja

Very Kronos, Ruotsi

Milliondollarrhyme, Ruotsi

Heavy Sound, Ruotsi

Moni Viking, Norja